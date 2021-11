https://mundo.sputniknews.com/20211102/consejo-del-comercio-venezolano-espera-eliminacion-definitiva-del-metodo-de-cuarentena-77-1117827055.html

Consejo del Comercio venezolano espera eliminación definitiva del método de cuarentena 7+7

Consejo del Comercio venezolano espera eliminación definitiva del método de cuarentena 7+7

CARACAS (Sputnik) — El método de cuarentena intermitente, conocido como 7+7, implementado por el Gobierno venezolano para hacer frente a la pandemia de... 02.11.2021

El presidente Nicolás Maduro suspendió temporalmente este plan de cuarentena, tras decretar una flexibilización amplia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, para reactivar la economía.Sin embargo, dijo que el método, que consiste en siete días de confinamiento y siete días de flexibilización, se retomará el próximo mes de enero.El sistema de cuarentena y flexibilización entró en vigencia en junio de 2020, y Maduro ha asegurado que ha permitido proteger la salud de los ciudadanos de su país y disminuir los contagios de COVID-19.Además, el 1 de noviembre entró en vigor el semáforo de acceso o COVID-19 en restaurantes, una aplicación digital que implementó el Gobierno a través del sistema Patria, para prevenir el contagio de COVID-19.Polesel dijo que el sector de comercio y servicios aspira que este año cierre en mejores condiciones que el 2020.De igual manera, la presidenta de Consecomercio manifestó que la recuperación del sector comercial entre los años 2020 y 2021 no supera el 20 por ciento."Estamos hablando de un noviembre y diciembre muy distinto al del año pasado, quisiéramos recuperarnos de lo que fue el 2020, el 2021 quizás no se ha recuperado en la proporción que hubiéramos querido porque hay sectores que no reportan mayores diferencias, pero otros que sí. Pudiéramos estar hablando de un promedio que no es más del 20 por ciento en cuanto a las diferencias en ventas de unidades entre un año y otro", expuso.ServiciosPolesel indicó que la escasez de combustible y las fallas en el servicio eléctrico se han convertido en un problema para el sector comercial, a pesar de la flexibilización.Informó que entre las regiones donde el sector del comercio se ha visto más afectado se encuentran: Zulia (oeste), Bolívar (sur), Táchira (oeste) y Nueva Esparta (norte).La escasez de gasolina comenzó a mediados de 2018, principalmente en estados fronterizos con Colombia, a partir de 2019, alcanzó también a los fronterizos con Brasil, y en marzo de 2020 llegó a Caracas.La administración de Maduro denunció que el bloqueo de Estados Unidos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ocasionó efectos perjudiciales en la producción de gasolina.Las sanciones de Estados Unidos impiden a PDVSA no solo comprar gasolina, sino también aditivos, repuestos y contratar servicios para el mantenimiento de sus refinerías.Además, el Gobierno ha denunciado que Venezuela es víctima de un ataque permanente contra el servicio eléctrico nacional.

