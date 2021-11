https://mundo.sputniknews.com/20211102/conoce-las-marcas-de-automoviles-con-que-mexico-busca-impactar-en-el-mercado-1117812181.html

Conoce las marcas de automóviles con que México busca impactar en el mercado

En México existe la capacidad para fabricar hasta cinco millones de vehículos, sin embargo esta producción se destina en un 89% a la exportación

No obstante, la fabricación mexicana de vehículos va encontrando sus rutas en el mercado, con marcas completamente nacionales. Estas son algunas de las firmas fabricantes de vehículos fundadas y operadas en el país.VUHL 05El nombre de esta marca son las siglas de la frase: "Vehicles of Ultra light weight and High performance", vehículos de peso ultraligero y alto desempeño.La marca fue fundada por los hermanos Guillermo e Iker Echeverría, quienes se definen como apasionados de los autos de carreras, una atracción adquirida de su padre Guillermo Echeverría, con 30 años de experiencia.Estos vehículos se distinguen por la innovación, la atención al detalle y su espíritu competitivo, asegura la compañía.Giant MotorsFundada en 2006 con capital totalmente mexicano, esta empresa se enfoca en la producción, ensamble, distribución y venta de vehículos comerciales."Nuestra misión es proveer los productos de la más alta calidad fabricados con la más calificada mano de obra mexicana, corroborando que lo que está hecho en México está bien hecho", sostiene la firma en su sitio oficial.Entre sus objetivos identifican la distribución de autos comerciales en México y Latinoamérica, ya sea para pequeños negocios o grandes flotillas de alcance nacional.Ron AutomóvilesEsta empresa se ubica en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y se declara orgullosa de su identidad mexicana.Ha presentado dos prototipos, el R07 y el Ron RXX. El primer caso es un auto de calle para competer en competencias organizadas para vehículos superligeros, mientras que el segundo es un súper deportivo con capacidad para integrar dos motores eléctricos y un motor longitudinal."Ron Automóviles es una empresa dedicada al diseño y fabricación de vehículos. Ejercemos como un grupo de profesionales mexicanos comprometidos con nuestro trabajo", se define.ZacuaEste vehículo eléctrico busca un compromiso con la sustentabilidad y la movilidad responsable por su modelo cero emisiones, defiende la marca.Su modelo Zacua MX3 cuenta con una pantalla de navegación y red bluetooth, con un maletero de 487,5 litros de capacidad."No pagas tenencia, verificación vehicular y ahorras miles de pesos en gasolina al año, contando además con beneficios fiscales para ti y tu empresa", presume la empresa.El uso de autos eléctricos, sostiene, evita contribuir a la emisión de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que contribuye a mantener una ciudad limpia.

