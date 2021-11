https://mundo.sputniknews.com/20211102/cierre-del-gasoducto-del-magreb-espana-tiene-reservas-para-cubrir-20-filomenas-1117803164.html

Cierre del gasoducto del Magreb: España tiene reservas para cubrir "20 Filomenas"

El cierre del gasoducto Magreb-Europa a causa de las disputas entre Argelia y Marruecos puede amenazar el suministro de gas a España y sobre todo incrementar... 02.11.2021, Sputnik Mundo

españa

argelia

gasoducto

gas licuado

📈 mercados y finanzas

gas natural

Los costes de la energía eléctrica, dado que en buena medida se produce en centrales de ciclo combinado con gas natural, dependen también de este combustible. Desde el 1 de noviembre ya no fluye ni una molécula de gas por el gasoducto Magreb-Europa (GME), la tubería que partiendo de Argelia, atraviesa el territorio marroquí a lo largo de unos 540 kilómetros y cruza el estrecho de Gibraltar para entrar en España por Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz.Fruto de la rotura de relaciones entre Argel y Rabat, el cierre del GME tiene importantes consecuencias para España. Argelia es de largo su mayor suministrador de gas natural (casi el 30% de lo importado en 2020 y hasta el 44% en lo que va de año) y por el gasoducto recién clausurado fluían hasta 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Queda otra tubería, el Medgaz, que conecta el campo argelino a través de 750 km directamente con la península, en Almería. Por ella todavía llegan 8.000 millones más, aunque su capacidad próximamente se aumentará en otros 2.000 millones. Y Argelia también provee a España de gas licuado que se transporta por mar en grandes buques metaneros.Con sus sucesivas visitas a Argel el 30 de septiembre y el 27 de octubre, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, expresaron su seguridad de que el suministro energético no corre peligro, tras recibir garantías de la parte argelina. Sin embargo, la situación mundial en torno a los servicios logísticos y ciertos anuncios de un posible escenario de apagón en algunos países europeos durante el invierno, añaden algo de incertidumbre a las expectativas.¿Un precio más caro?Argelia es el proveedor más relevante, pero España también importa gas de otros 14 países. EEUU es el segundo actor en importancia en este aspecto, en 2020 representó el 15% de las importaciones españolas de gas. Nigeria le sigue con un 12%, Francia y Rusia van a la zaga con el 10%, y los países del golfo Pérsico añaden otro 9%. El resto se reparte entre Trinidad y Tobago (7%) y países como Angola, Camerún, Egipto, Bélgica, Países Bajos, Portugal e incluso Perú.El precio del gas se disparó en Europa un 25% a principios de octubre debido al incremento de demanda en los países del hemisferio norte (145,19 Mwh). Pero tras sucesivas bajadas, el 1 de noviembre su coste en el mercado español se situó en 63 Mwh. Es decir, el cierre del GME no ha surtido todavía ningún efecto. Por el contrario, el 27 de octubre se anunció en Rusia que Gazprom bombearía más gas hacia Europa en cuanto los depósitos subterráneos del país estén llenos, cosa que se producirá el 8 de noviembre. La noticia influyó en la rebaja del precio del gas mayorista en el continente, que en el primer semestre del año satisfizo el 46% de sus necesidades gasísticas con las importaciones rusas.Un gas por otroEn principio, la alternativa a paliar el volumen de gas que ha dejado de fluir es fletar más barcos metaneros, ya sea para traerlo desde la propia Argelia o de EEUU y otros países. Hasta el 60% del gas que consume España llega por vía marítima, dato que explica la existencia en España de una gran infraestructura de recepción de gas, con seis grandes plantas regasificadoras.El país tiene muy diversificado el suministro y el fallo de un gasoducto se puede suplir contratando más barcos. Pero a diferencia del gas de tubería, que es más barato y fluye directamente para ser consumido, el transportado por barco es más caro porque hay que gestionarlo; primero hay que licuarlo, luego transportarlo y finalmente volver a regasificarlo. Y se puede encarecer su transporte, que es el plano que está experimentando mayores incrementos en todo el mundo. Los costes de los fletes están disparados desde la reactivación económica tras la pandemia. Todo esto conduce a una subida de precios.¿Está amenazado el suministro?No parece lo más probable. El compromiso de Argelia pasa por aumentar la capacidad del gasoducto Medgaz antes del invierno y llegar a los 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Aun así, a España le seguirían faltando 4.000 millones más para cubrir sus necesidades de consumo. Se podrán atender con lo que llegue por barco, con independencia de que el coste del flete se duplique.Aparte, el sistema gasista español está fuertemente aprovisionado y sus existencias de gas almacenado bastan para 40 días. Así lo anunció el 31 de octubre el operador gasista nacional, Enagás, cuando aseguró que la capacidad contratada de gas natural es superior respecto a "inviernos anteriores", situación que caracteriza de "mejor" en comparación con países vecinos. En concreto, las plantas de regasificación a fecha 1 de noviembre cuenta con reservas de gas natural licuado equivalentes a 18,8 teravatios hora (Twh), un 65% más que hace un año. Y los almacenes subterráneos se hallan ya al 82% de su capacidad (28,3 Twh). Las plantas ya tienen adjudicados 136 slots para las descargas de los buques entre noviembre y marzo, cuando el año pasado solo 86 barcos descargaron gas en ellas.La ministra Teresa Ribera, subrayando la relevancia del gas almacenado, ha asegurado que son suficientes para atender a 20 temporales de frío y nieve como el de Filomena. No se vislumbra, por tanto, una falta de suministro energético en España o riesgo de apagón en un futuro próximo. "Con toda la tranquilidad y rotundidad, éste no es un escenario probable para España", concluyó Ribera durante unas declaraciones a TVE.

argelia

argelia, gasoducto, gas licuado, 📈 mercados y finanzas, gas natural