https://mundo.sputniknews.com/20211102/amplian-cargos-imputados-al-periodista-safronov-acusado-de-alta-traicion-1117796100.html

Amplían cargos imputados al periodista ruso Safrónov, acusado de alta traición

Amplían cargos imputados al periodista ruso Safrónov, acusado de alta traición

MOSCÚ (Sputnik) — Los cargos imputados a Iván Safrónov, periodista y asesor del jefe de la corporación espacial Roscosmos, acusado de alta traición, fueron... 02.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-02T12:00+0000

2021-11-02T12:00+0000

2021-11-02T12:01+0000

internacional

rusia

roscosmos

iván safrónov

alta traición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1092124356_0:43:2769:1601_1920x0_80_0_0_ec9f111b9dca2906cf2b14bcb57cdba7.jpg

"Antes de completarse la investigación del caso, a Safrónov se le formularon la nueva y última acusación. Además del episodio con la transferencia de información a un representante de la inteligencia checa, apareció otro", dijo.Según la investigación, agregó, en diciembre de 2015, Safrónov entregó información sobre las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria al politólogo Demuri Voronin, quién la transfirió a los representantes de la Universidad de Zúrich y el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania.Señaló que esos datos, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB) "podrían usarse para analizar las acciones de las tropas rusas en Siria".Otro abogado del periodista Dmitri Talántov, afirmó que Safrónov no reconoce su culpa, aunque no reveló más detalles dado que eso "puede ser considerado por la investigación como una divulgación de los datos".Voronin, como Safrónov, está acusado de alta traición, anteriormente la defensa no tenía información de que sus casos estuvieran conectados.Según fuentes abiertas, un hombre con el mismo nombre y apellido que Voronin es el fundador de Resost, una empresa que, según su sitio web, analiza y evalúa los procesos políticos y económicos en Europa del Este.Safrónov fue detenido en julio de 2020 acusado de entregar datos secretos a una de las agencias de inteligencia de la OTAN. Antes de ser contratado por Roscosmos trabajó para los periódicos Kommersant y Vedomosti, escribiendo sobre temas militares y relacionados con el sector espacial.La investigación, según sus abogados, considera que Safrónov había colaborado desde 2012 con los servicios secretos de la República Checa, a través de los cuales entregaba, presuntamente a Estados Unidos, información relativa a la cooperación técnica y militar entre Rusia y los países africanos.Desde Roscosmos aseguraron que el caso no está relacionado con el trabajo de Safrónov en la compañía, donde se desempeñaba desde mayo de 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20210501/navalni-miembro-de-una-quinta-columna-que-actua-dentro-de-rusia-1111808845.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, roscosmos, iván safrónov, alta traición