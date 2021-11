https://mundo.sputniknews.com/20211101/un-financista-explica-cuando-es-mejor-pagar-en-metalico-1117785553.html

Un financista explica cuándo es mejor pagar en metálico

Un financista explica cuándo es mejor pagar en metálico

Aunque pagar en efectivo está perdiendo su relevancia, todavía hay ciertas situaciones en las que aún es mejor pagar con dinero físico, dijo a la agencia Prime... 01.11.2021, Sputnik Mundo

Según el experto, al comprar productos en internet, así como en cualquier tienda minorista que no sea de comestibles, pagar en efectivo simplifica el procedimiento de devolución de productos y reembolso, y la razón no juega un papel fundamental aquí: el tamaño no encajaba, defecto de fábrica, etc.Muchas tiendas pequeñas y mercados de abastos todavía funcionan solo con dinero en efectivo, pues, en términos de compra de bienes y pago a proveedores les resulta más cómodo. Pero al mismo tiempo, los comerciantes en los mercados suelen aceptar pagos con tarjeta, lo que en estos momentos puede afectar negativamente al comprador si le bloquean la tarjeta o por las preguntas innecesarias del banco sobre los motivos de tal o cual transferencia, ya que en un día por una tienda pueden llegar a pasar miles de personas cuya transacción tenga el mismo valor, señala Pereslavski.Asimismo, explica que cuando viajamos al extranjero es más fácil llevar una cantidad en efectivo para evitar posibles bloqueos de la tarjeta por parte del banco o una alta conversión de moneda.

