Salma Hayek confiesa que lloró al ver su "cara morena" en un traje de superhéroes

"Cuando me lo puse me solté a llorar, no así de telenovela, pero me salieron las lágrimas (…). La imagen me dio algo. ¿Por qué? Vi mi cara morena en el traje de héroe, vi tu cara (la del entrevistador), vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas. Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no estaba sola, sino que en ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento", declaró, entre lágrimas, Salma Hayek.