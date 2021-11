https://mundo.sputniknews.com/20211101/que-paises-de-latinoamerica-vacunan-a-turistas-1117785174.html

¿Qué países de Latinoamérica vacunan a turistas?

En Uruguay, Argentina, Cuba, Panamá, Costa Rica, El Salvador y México, los turistas podrán recibir la vacuna contra el coronavirus. Te contamos cuáles son los... 01.11.2021, Sputnik Mundo

La disposición no es nueva ya que se implementó en varias partes del mundo. En Latinoamérica se replicó como una forma de fomentar la actividad económica frente a los estragos que ocasionó la pandemia en las naciones y, como una medida solidaria para contribuir a la inmunidad mundial ante la enfermedad.PanamáBajo el nombre de "Vacutur Panamá", el país comenzó el pasado 1 de octubre su plan de vacunación a turistas.Desde entonces Panamá inmuniza a extranjeros mayores de 18 años con hasta dos dosis de AztraZeneca.Los turistas interesados en recibir la vacuna contra el COVID-19 deberán agendarse previamente y hospedarse en hoteles o a través de agencias de viaje aprobados por el programa antes del 19 de noviembre de 2021.Las autoridades panameñas habilitaron centros comerciales para brindar las dosis.Solo aquellos turistas que provengan de países con mayor riesgo tendrán que realizar una cuarentena obligatoria de tres días y un PCR, el que en caso de dar positivo para COVID-19 extenderá la cuarentena a 14 días más.UruguayEl país sudamericano abrió sus fronteras a extranjeros de todo el mundo este lunes 1 de noviembre.Para ingresar al país los interesados deberán presentar un esquema vacunatorio completo —todas las vacunas serán aceptadas— y los resultados de un test PCR negativo de 72 horas antes de la entrada al país. Será obligatorio repetir esta prueba al séptimo día del primer test.Asimismo, los turistas mayores de 18 años podrán acceder a una tercera dosis de refuerzo gratuita. A partir de su quinto día de estadía podrán agendarse para recibirla quienes antes de ingresar al país manifestaron en un formulario su deseo de vacunarse.La medida se implementará en función del stock que se tenga para los uruguayos.En tanto, menores entre 12 y 18 años de edad podrán recibir las dos dosis.El ministro de turismo, Tabaré Viera, destacó a la prensa este 26 de octubre que la iniciativa no es igual al "turismo de vacunas" implementado internacionalmente, sino que pretende proporcionar mayor seguridad a los uruguayos.CubaEl país prevé ofrecer vacunas a turistas a partir del 15 de noviembre, fecha en que reabre sus fronteras y se estima que alrededor del 90% de los nacionales estarán ya vacunados.Así lo manifestó el ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, quien dijo a AFP que en caso de no disponer del servicio para los turistas el mismo 15, se intentará brindar a fines de noviembre o principios de diciembre.La decisión de inocularse dependerá del turista, a quienes se le ofrecerá tres dosis: dos de Soberana 2 y una de Soberana Plus, ambas autorizadas y reguladas en Cuba y en vías del reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud.Hasta el momento solo algunos destinos se encontraban abiertos. Quienes viajaban debían debían someterse a un PCR en el aeropuerto y aguardar el resultado negativo en aislamiento. En tanto, los viajeros residentes en Cuba deben someterse a una segunda prueba al quinto día de ingreso al país.Según el Ministerio de Turismo cubano a partir del 7 de noviembre la situación cambia y los turistas solo necesitarán presentar un certificado internacional anti- COVID-19 que constate las vacunas recibidas. En caso contrario se solicitará un PCR negativo de no más de 72 horas antes de viajar.ArgentinaEl Gobierno anunció que ofrecerá dosis en los puntos de frontera para los turistas menores de 18 años, a quienes no se les exige el esquema de vacunación para el ingreso.Principalmente se apunta a trabajar en el punto fronterizo de Formosa, que limita con Paraguay, y Salta y Jujuy, con Bolivia.Desde este lunes 1 de noviembre el país sudamericano abrió las fronteras a turistas de todo el mundo.Para el ingreso al país deberán contar con el esquema de vacunación completo y presentar un PCR con resultado negativo.Costa RicaEl país sudamericano tiene abiertas sus fronteras al turismo. Sin embargo, se requiere completar un "Pase de Salud" para arribar al país.Si bien se permite la entrada de turistas sin inocular, estos se ven limitados al acceso de ciertos locales. A partir del 8 de enero de 2022 se exigirá el esquema de vacunación completa en todos los establecimientos comerciales.El país habilitó la vacunación contra el COVID-19 para extranjeros que acrediten su residencia en el país, en tanto si bien no hay una política definida sobre la vacunación de turistas, las autoridades analizan las medidas de ofrecer vacunas de manera privada.El SalvadorDesde el 18 de octubre el país centroamericano vacuna a extranjeros residentes, sin importar su situación migratoria, así como a turistas.Para esta finalidad, El Salvador dispone de 60.000 cupos diarios que son distribuidos entre 162 puntos de vacunación del país.Los turistas deben agendarse con un documento que puede ser el pasaporte.Para el ingreso al país se solicita tener el esquema de vacunación completa o, en su defecto, un PCR negativo, realizada en no menos de 72 horas del arribo.MéxicoEn este país la vacuna es universal, se aplica a toda persona que así lo desee mientras cumpla con el rango de edad que definen las autoridades.Desde febrero a julio de este año, más de 25.000 extranjeros fueron inmunizados en el país.Según declaraciones del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, a la agencia EFE, la mayoría de los beneficiados provenían de Guatemala aunque también llegaron visitantes de Austria y Canadá.Para el ingreso al país, no hay ninguna restricción por la pandemia, pero se solicita completar previamente un cuestionario para identificar factores de riesgo.

