Nyno Vargas a Sin Tapujos: "A las tres de la mañana la gente quiere perreo, no quiere llorar"

Nyno Vargas es un artista camaleónico y lleva revolucionando la música urbana desde que era un adolescente. El valenciano, nacido en Burjasot, uno de los... 01.11.2021, Sputnik Mundo

"Ahí están los vídeos en YouTube. Yo fui el primero, y en aquella época era raro porque nadie mezclaba esos estilos. La música que yo hacía era marginal y ahora mola", asegura el artista a Sin Tapujos. Vargas se encuentra en plena promoción de su último single: Confiésale, que ya ha conseguido colarse en la lista de éxitos de España y está a punto de sacar su último disco: El efecto Nyno: Fin, con el que pondrá fin a una trilogía de LPs.En una entrevista muy personal, Vargas asegura que se siente muy orgulloso de sus orígenes y que vuelve a su barrio "siempre que puede" para ver a su familia: "Mis padres siempre estaban muy pendientes de mí. Si yo no llegaba a casa venían a buscarme"; y el artista reconoce entre risas que cuando va de visita siempre se lleva "el tupper de macarrones de mi madre porque yo no tengo tiempo para cocinar"."Cuando no era famoso sí me rechazaban por ser gitano. Una vez no me dejaron entrar en una radio porque pensaban que les iba a robar los equipos", sostiene. Sobre su estilo ecléctico, el artista se defiende: "Me inspira todo. Voy de Camarón a Luis Miguel pasando por Daddy Yankee", y reivindica el reguetón porque según Vargas "es lo que ahora quiere todo el mundo".El cantante también habla de su polémico paso por el reality Supervivientes, del que asegura que, aunque fue una de las mejores experiencias de su vida, también hubo momentos muy malos "sobre todo con los compañeros"; y que solo volvería a un programa de este tipo si tiene que ver con la música. Vargas también desvela en exclusiva a Sputnik que muy pronto le podremos ver en la gran pantalla en una serie de televisión.

