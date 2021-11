Moscú defiende como legítima la gestión de la crisis migratoria por Bielorrusia

"No veo ninguna transgresión en el plan jurídico-internacional (...) Aquellos que no quieren quedarse en Bielorrusia (...) están tratando de entrar desde el territorio bielorruso en la Unión Europea. Y exigir al presidente (bielorruso, Alexandr) Lukashenko (...) que no los deje ir allí, bueno, esto no se ajusta a los principios (...) del derecho internacional humanitario", afirmó Lavrov en el canal de televisión Rossiya 24.