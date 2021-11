https://mundo.sputniknews.com/20211101/monreal-les-voy-a-ganar-a-sheinbaum-y-ebrard-al-norte-le-toca-tener-un-presidente-1117758600.html

Monreal: "Les voy a ganar a Sheinbaum y Ebrard, al norte le toca tener un presidente"

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del partido gobernante mexicano Morena, aseguró que ganará la candidatura presidencial de su partido a sus... 01.11.2021

américa latina

morena

méxico

Entrevistado luego de participar en la toma de protesta del gobernador de Zacatecas, Rubén Rocha, Monreal Ávila reconoció el trabajo de Sheinbaum y Ebrard, pero aseguró que, cuando llegue el momento, les ganará la candidatura.El senador morenista insistió en que el proceso interno de selección de candidatos debe ser a través de elecciones internas y no con consultas, para que "no haya ruptura" y se pueda "empujar la unidad".Pese al método, y aunque aún no se han dado a conocer las fechas para el proceso interno de Morena, Ricardo Monreal sostuvo que llegado el momento aparecerá en la boleta."Cuando venga la convocatoria de elección de candidato a la Presidencia de la República allí estaré puntualmente a la cita, como lo he afirmado abiertamente, sin tapujos y sin ninguna actitud o simulación o de tapadismo: voy a estar en la boleta, si Dios quiere", comentó el político mexicano.El coordinador de la bancada morenista en el Senado agregó que ya es tiempo que alguien del norte llegue a la Presidencia de México, pues ya pasaron décadas desde que se eligió un mandatario de dicha zona."Creo sinceramente que al norte le toca, ahora le toca tener un presidente. Tenemos muchas décadas que no hay un presidente del norte. Salinas de Gortari se decía del norte, pero realmente su vida se hizo en el centro, en la Ciudad de México, su padre había sido del norte, pero ahora sí hay un auténtico norteño: yo soy Zacatecas y somos parte del norte", indicó al medio Viva la noticia.

méxico

