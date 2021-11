https://mundo.sputniknews.com/20211101/las-galapagos-reciben-buenas-noticias-desde-glasgow-1117778873.html

Las Galápagos reciben buenas noticias desde Glasgow

QUITO (Sputnik) — La 26 Cumbre de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzó con buenas noticias para... 01.11.2021, Sputnik Mundo

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no pudo encontrar un mejor escenario que el de Glasgow (Escocia), ciudad sede del evento más relevante en el mundo sobre el recalentamiento planetario, para anunciar su decisión de ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados (km2) la reserva marina de las islas, con lo cual este espacio protegido tendrá un total de 193.000 km2.El archipiélago, de origen volcánico, está ubicado en la confluencia de grandes corrientes oceánicas, y las aguas que las rodean son un oasis de vida marina, que incluye especies únicas, varias de ellas en peligro de extinción.La Reserva Marina de Galápagos se creó en marzo de 1998 y con 133.000 km2 llegó a ser la segunda más grande del mundo, posicionando a Ecuador como un líder en la conservación oceánica.Sin embargo, según expertos, ahora se ubica en el puesto número 33 por su extensión.Lasso dijo que el espacio añadido a la reserva se dividirá a su vez en dos zonas: una de 30.000 km2, ubicada sobre la Cordillera de Los Cocos hacia los límites con Costa Rica, en la que no habrá producción pesquera, y la otra de igual extensión , ubicada al noroeste, en la que no se podrá utilizar palangres como arte de pesca.Canje de deudaLa ampliación de la Reserva Marina de Galápagos será parte de una operación de Quito de canje de deuda por esfuerzos de conservación.En 1984, el Fondo Mundial para la Naturaleza —WWP, por sus siglas en inglés— adoptó un sistema por el cual países en desarrollo pueden comprometerse a impulsar proyectos conservacionistas a cambio de la cancelación de una parte de su deuda externa.Este sistema ya fue empleado por Ecuador en los años 80 para financiar actividades de protección en parques nacionales.Lasso aseguró que su Gobierno será "muy cuidadoso" en evaluar cada una de las propuestas de canje para maximizar los beneficios en conservación en esa zona.Los recursos que se obtengan se destinarán exclusivamente al cuidado de la Reserva Marina y del Parque Nacional Galápagos, incluida la solución a los principales problemas de infraestructura básica —agua potable y alcantarillado en las principales islas del archipiélago—.El presidente ecuatoriano cree que el canje de deuda para financiar la ampliación de la reserva marina podría alcanzar el monto más grande de este tipo de operaciones que se haya realizado en el mundo.No descarta que el país realice directamente el canje, con apoyo de organismos multilaterales, para crear un fideicomiso, manejado a perpetuidad por el Ministerio de Ambiente, para la preservación de Galápagos, que es desde 1978 un patrimonio natural de la humanidad, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).Pedido de diversos gruposDiversos grupos ambientalistas, científicos y colectivos ciudadanos, incluido el denominado MásGalápagos, vienen abogando desde el año pasado por la ampliación de la reserva, entre otras cosas para protegerla mejor del recalentamiento planetario y de la gran flota pesquera de China, que año tras año llega a los alrededores de las aguas protegidas en busca de calamar gigante, y en cuyas redes quedan atrapadas infinidad de especies, sobre todo migratorias.MásGalápagos pedía una triplicación de la reserva, pero tras el anuncio de Lasso indicó que "festeja y reconoce la decisión presidencial de incrementar las áreas del mar protegido en Galápagos en beneficio de todos los ecuatorianos y el mundo".La afectaciónLas especies marinas de Galápagos, muchas de las cuales son únicas en el mundo, se han visto afectadas no solo por el incremento de pesca sino también por los efectos del cambio climático, que calienta las aguas del océano, provocando que áreas que antes eran muy productivas ya no lo sean, y por la contaminación, sobre todo de plásticos.La situación ha derivado en que especies emblemáticas del archipiélago como el tiburón martillo o algunas tortugas pasen de estados vulnerables a la Lista Roja de especies en peligro de extinción.El anuncio está hecho, y ahora los ecuatorianos y el mundo esperan ver cómo y cuándo se concretará la propuesta oficial que ayudará a una mejor protección de las famosas islas, únicas en el mundo por su riqueza natural, que sirvieron de base para que el científico inglés Charles Darwin desarrollara su teoría de evolución de las especies.

