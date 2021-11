https://mundo.sputniknews.com/20211101/inicia-en-mexico-recoleccion-de-firmas-para-revocar-mandato-de-amlo-1117762123.html

Inicia en México recolección de firmas para revocar mandato de AMLO

Inicia en México recolección de firmas para revocar mandato de AMLO

Este 1 de noviembre comienza la recolección de firmas de apoyo para el proceso de revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... 01.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-01T16:14+0000

2021-11-01T16:14+0000

2021-11-01T16:14+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

revocación de mandato

Esta etapa de la consulta que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con la participación de 22.419 ciudadanos que, de forma individual o en grupo, recolectarán las firmas para apoyar que López Obrador dejé la Presidencia de México.En total, el INE recibió 24.029 avisos de intención, pero rechazó 1.603 ya que no cumplían con la documentación requerida o buscaban conformar grupos para promover la ratificación de López Obrador.Según la convocatoria que emitió el INE, se necesitan recolectar firmas equivalentes al 3% de la Lista Nominal, es decir, 2.758.227, en al menos 17 estados de México.A partir del 1 de diciembre y hasta el 15, el INE recibirá solicitudes para la revocación del mandato, y del 16 al 30 atenderá cualquier queja relacionada con el proceso de verificación de firmas.Según el calendario que publicó el propio Instituto Electoral Mexicano, a partir del 10 de diciembre empezaría el proceso de selección y capacitación de funcionarios que participarían en la jornada de votación, planteada para el 27 de marzo de 2022.Pendiente recolección de firmas escritasPese al inicio de recolección de firmas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún debe resolver dos recursos promovidos por Morena relacionados a la posibilidad de recaudar firmas físicas y no sólo digitales.De acuerdo con información de La Jornada, se prevé que los magistrados permitan que se junten firmas en papel en todo el país, y no sólo en los 204 municipios de alta marginación como se había propuesto en un primer recurso.El tema de recolección de firmas físicas ha sido uno de los puntos más polémicos de este proceso, pues se considera que bajo esta modalidad se corre el riesgo de falsificación de rúbricas.

https://mundo.sputniknews.com/20211022/amlo-reta-a-opositores-no-esperen-a-2024-derrotenme-en-la-revocacion-de-mandato-1117416692.html

2021

política, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), revocación de mandato