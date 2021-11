https://mundo.sputniknews.com/20211101/expresidente-argentino-pide-permiso-a-juez-que-debe-indagarlo-para-viajar-a-arabia-saudi-1117777968.html

Expresidente argentino pide permiso a juez que debe indagarlo para viajar a Arabia Saudí

BUENOS AIRES (Sputnik) — El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) solicitó autorización al juez federal Martín Bava, que debe indagarlo por... 01.11.2021

américa latina

argentina

mauricio macri

ara san juan

"La defensa de Mauricio Macri pidió autorización para salir del país", informaron este lunes 1 de noviembre fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.La querella mayoritaria de la causa, representada por la abogada Valeria Carreras, manifestó su rechazo al pedido.La misma postura toma la querella representada por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el navío de la Armada argentina que se hundió en noviembre de 2017."Recibimos hoy la notificación y nos vamos a oponer por varios motivos", explicó en declaraciones exclusivas a Sputnik.Este querellante recordó que el exmandatario tiene una prohibición de salir del país dictada por el juez Bava.Los familiares representados por el abogado se oponen al viaje de Macri, en añadido, "porque hay serios riesgos de que no regrese".El exmandatario debe presentarse el 3 de noviembre en el juzgado de Bava, que se encuentra en la localidad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires (este), después de que se viera frustrada su indagatoria el 28 de octubre.En aquella ocasión, el exmandatario no pudo declarar puesto que no estaba autorizado para revelar secretos de inteligencia, según planteó durante la audiencia su abogado, Pablo Lanusse.Ante esa situación, el magistrado suspendió la indagatoria y mandó un oficio al presidente, Alberto Fernández, para que se relevara al exjefe de Estado de guardar secreto, según dispone la Ley de Inteligencia.Antes de partir de viaje a Europa para participar en la cumbre de líderes del G20, el mandatario envió la autorización que se concretó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.Este escollo sirvió a la defensa de Macri para volver a pedir su recusación, al considerar que el juez obraba con animosidad contra su cliente, pues "durante 22 días el juez nunca pidió el relevamiento y aun así realizó la indagatoria".DilacionesLa Cámara Federal, con sede en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este), respaldó a Bava como el juez a cargo del caso que originalmente tuvo el magistrado Alejandro Padilla.La audiencia del 28 de octubre era la tercera que ordenaba el juez para tomarle declaración a Macri, quien se ausentó en las dos primeras ocasiones.Respecto a la primera citación, el pasado 7 de octubre, Macri se encontraba fuera del país, mientras que en relación la segunda, programada para el 20 de octubre, el exmandatario decidió no acudir y pidió el apartamiento del juez.Bava quiere interrogar al ex jefe de Estado, sobre el que pesa una prohibición de salir del país, por seis hechos de espionaje ilegal.El expediente analiza si durante su gestión se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.La causa se inició el día 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la actual interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.En su presentación, Macri fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia.En el expediente se encuentran procesados, con la confirmación de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani.

argentina

2021

Noticias

argentina, mauricio macri, ara san juan