El RDIF subraya papel decisivo de Sputnik V para frenar la pandemia en Argentina

El RDIF subraya papel decisivo de Sputnik V para frenar la pandemia en Argentina

MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna contra el coronavirus rusa Sputnik V ha desempeñado un papel decisivo en la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Argentina... 01.11.2021, Sputnik Mundo

"Sputnik V ha jugado un papel decisivo en la protección de la población de Argentina y en ayudar al país a mantenerse entre los líderes en la lucha contra el coronavirus", dice el comunicado.La organización, que comercializa la vacuna, citó una nueva investigación realizada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados "confirman la alta eficacia de la vacuna rusa en la protección de personas de al menos 60 años".El estudio, en que participaron más de 660.000 habitantes de Buenos Aires de más de 60 años vacunados con Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm, fue publicado por The Journal of the American Medical Association (JAMA).De acuerdo con los resultados de la investigación, más del 63% de esas personas de tercera edad estaba inmunizado con las dos dosis del fármaco ruso contra el COVID-19.Además, según el documento, el ciclo de vacunación completo se asoció con una reducción del 94,2% de las muertes por cualquier causa entre las personas de al menos 80 años, y un 98,2% entre las de 70 a 79 años.De esta manera, el estudio confirmó nuevamente la gran eficacia de Sputnik V para proteger del coronavirus a las personas de tercera edad, afirma el texto.En junio de 2021 el Ministerio de Salud argentino comunicó que la primera dosis de Sputnik V, conocida también como Sputnik Light, mostró una efectividad del 78,6-83,7% en las personas de 60 a 79 años de edad.

