El Ejército de Nicaragua aclara sus competencias en materia electoral

El Ejército de Nicaragua aclara sus competencias en materia electoral

MANAGUA (Sputnik) — El jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio Cesar Avilés, aclaró ante los medios de comunicación que el papel de la... 01.11.2021, Sputnik Mundo

"Se han estado solicitando posiciones del Ejército de Nicaragua que no son de nuestra competencia, (el Ejército) deja claro que la función que tenemos por ley es apoyar al CSE y no nos corresponde bajo ninguna circunstancia (…) no tenemos que manifestarnos quienes son las autoridades electas", dijo el más alto cargo militar del país en el acto de inicio de traslado de las maletas electorales a todo el territorio nicaragüense.Reafirmó que el instituto armado respeta el voto del pueblo y es al CSE al que corresponde determinar quiénes son las autoridades electas.Al referirse al plan de apoyo a los comicios nacionales, Avilés mencionó que el Ejército pondrá a disposición del poder electoral 15.000 efectivos, 600 medios de transporte entre ligero, pesado y especial, 400 equipos de comunicación, siete medios aéreos, 80 navales y asegurará la protección del sufragio en 634 puntos del territorio nicaragüense.El subcomisionado general de la Policía Nacional, Jaime Antonio Lamela, añadió que ese cuerpo uniformado garantizará un clima de paz y tranquilidad en torno a las elecciones con la participación de 16.665 agentes.Para ello emplearán 3.000 vehículos de todo tipo, 600 equipos de comunicación y protegerán todas las sedes del poder electoral, incluido el CSE y sus dependencias departamentales, regionales y municipales, más los centros de votación.La magistrada Brenda Rocha, presidenta del CSE, encabezó el acto de salida de las maletas electorales hacia los 13.459 Juntas Receptoras de Votos.Los cerca de 4,5 millones de nicaragüenses que están registrados en el padrón electoral podrán elegir al presidente y la vicepresidenta de la República (en todos casos las fórmulas de los partidos están integrados por hombre-mujer) más las 92 diputaciones a la Asamblea Nacional (Legislativo) y las 20 al Parlamento Centroamericano.

