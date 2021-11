https://mundo.sputniknews.com/20211101/duque-lanza-en-cop26-propuesta-climatica-camino-a-cero-1117764963.html

Duque lanza en COP26 propuesta climática 'Camino a Cero'

Duque lanza en COP26 propuesta climática 'Camino a Cero'

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó en Glasgow (Escocia) la estrategia climática del país de largo plazo, denominada 'Camino a... 01.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-01T16:51+0000

2021-11-01T16:51+0000

2021-11-01T17:01+0000

américa latina

colombia

iván duque

conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)

banco interamericano de desarrollo (bid)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1117765340_0:35:680:418_1920x0_80_0_0_fd1ff236f2cabdeaa2f5212f18385be3.jpg

"Esta estrategia, el Camino a Cero, es una forma de mostrarle al mundo que no solo estamos comprometidos, sino que vamos a lograr nuestros objetivos. Y no podemos esperar a construir el acuerdo, pero sí podemos ser un referente", dijo Duque en el Pabellón Colombia en Glasgow, donde expuso los principales aspectos de la iniciativa colombiana.La iniciativa orientará la gestión de Colombia para atender la crisis por el cambio climático, para lo cual, dijo Duque, se requerirá movilizar recursos por los logros alcanzados a través de "bonos verdes", los cuales confió que se conviertan "en algo que resulte atractivo a los inversionistas del mundo".Asimismo, dijo que espera, de esta forma, alcanzar los objetivos más importantes para el país, como lograr la carbono neutralidad para el año 2050 y reducir en 51% las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030.Duque hizo un llamado a los países más ricos del mundo para alinear ideas en favor del medioambiente desde ahora, de modo tal que el resultado se observe en las próximas décadas."Si un país como Colombia, que solo representa el 0,6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, ha adquirido estos compromisos y ha actuado de manera decidida — en todos estos aspectos, es porque nosotros queremos hacer un llamado a la acción de los países más ricos del mundo, a los más poderosos, y también a aquellos que han contribuido más a las emisiones que han generado esta crisis a que, por favor, actúen ya", indicó el mandatario colombiano.Durante el acto, Duque reiteró la necesidad de apelar a figuras como la condonación de deudas a los países más pobres de América Latina, que no cuentan con recursos para aplicar las reformas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático y diseñar herramientas para que compensen los esfuerzos realizados en materia de acción climática.Programa de crédito con BIDAdemás, Duque reveló que Colombia firmará con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un programa de crédito por 500 millones de dólares para la adaptación y la mitigación climática."Vamos a estar firmando un programa de crédito por 500 millones de dólares, que lo haremos en esta reunión el día de mañana. Y esto es para acelerar todo lo que nosotros hemos llamado adaptación y mitigación, pero, sobre todo, acción climática", dijo Duque, según declaraciones difundidas por la Presidencia de Colombia.Asimismo, destacó que el BID también acompaña en la actualidad un fondo de protección para la Amazonía y trabaja en crear una unidad que pueda movilizar más de 100 millones de dólares en inversiones.El mandatario expresó además que existe una disposición de inversiones para el país por más de 700 millones de dólares de organismos financieros internacionales, agencias bilaterales y filantropía internacional, lo que constituye un espaldarazo a la agenda colombiana hacia la carbono neutralidad.Duque cumple desde la víspera y hasta el 3 de noviembre una agenda en Glasgow en el marco de la COP 26, donde sostendrá una serie de encuentros bilaterales y firmará acuerdos relacionados con la protección del medio ambiente.

https://mundo.sputniknews.com/20211011/colombia-cierra-financiamiento-con-banco-mundial-hasta-por-2000-millones-1116977860.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, iván duque, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26), banco interamericano de desarrollo (bid)