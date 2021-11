https://mundo.sputniknews.com/20211101/cumbre-del-g20-biden-el-contaminador-1117770659.html

Cumbre del G20: Biden el contaminador

Cumbre del G20: Biden el contaminador

El presidente, Joe Biden, el gran contaminador de la cumbre con más de 80 coches de seguridad en su caravana, volvió a disparar contra Rusia y China por la... 01.11.2021

2021-11-01T18:16+0000

2021-11-01T18:16+0000

2021-11-01T18:16+0000

Todos los caminos conducen a Roma"Mientras doy la bienvenida al nuevo compromiso del G20 con las soluciones globales, dejo Roma con mis esperanzas incumplidas, pero al menos no están enterradas", afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.Entre los acuerdos alcanzados destaca el compromiso para tratar de garantizar el acceso universal a las vacunas anticovid con el objetivo de que el 40% de la población mundial esté inoculada contra el coronavirus para finales de este año; la reducción significativa las emisiones de gases de efecto invernadero; el fortalecimiento de la economía, en especial del turismo; o la adopción de medidas para evitar los flujos de inmigración ilegal.No todos los países estuvieron representados en la cumbre de Roma por primeras personas, como fue el caso de Rusia y China, cuyos presidentes participaron por videoconferencia, al tiempo que en la capital italiana estuvieron sus respectivos cancilleres, Serguéi Lavrov y Wang Yi.El presidente ruso, Vladímir Putin, al referirse en su intervención por videoconferencia al problema de la pandemia del coronavirus, instó a los países del G20 a acelerar el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación contra el covid-19. Al comentar el tema tan debatido últimamente como es la energía en su conjunto y su influencia en la ecología y los cambios climáticos, el mandatario enfatizó en que Rusia se encuentra entre los líderes en el proceso de descarbonización global."Hoy en día, la parte de la energía procedente de fuentes prácticamente libres de las emisiones de carbono, como son las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares, supera el 40 por ciento, y teniendo en cuenta el gas natural, el combustible con menor contenido de carbono entre los hidrocarburos, esta parte supone el 86%", dijo Putin, al indicar que Rusia espera reducir a cero la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero "como muy tarde, para 2060".Mientras, el presidente de EEUU, Joe Biden, quien llegó a Roma acompañado por una numerosa comitiva que se trasladaba por la ciudad en 85 automóviles dotados de motores potentes que nada pueden aportar a la mejora de la situación ecológica, dijo estar "decepcionado" por el hecho de que Rusia y China no se mostraran comprometidas en materia climática durante la cumbre del G20."Quiero señalar el hecho de que Rusia y China básicamente no dieron la cara en términos de compromisos para afrontar el cambio climático y es un motivo por el que la gente está decepcionada... que yo mismo encuentro decepcionante... Necesitamos seguir enfocándonos en lo que Rusia no está haciendo, en lo que China no está haciendo y en lo que Arabia Saudí no está haciendo", manifestó Biden."Hoy me he 'desayunado' con que China es el país más contaminado del mundo, también Rusia'. Pero hay que tener en cuenta que lo importante es que la emisión de CO2 por persona de China respecto a EEUU es ridícula, es menos de la décima parte. La institución del mundo que más CO2 emite a la atmósfera con gran diferencia, es el Ejército de EEUU", afirmó al respecto el analista internacional Carlos Martínez.Yuri Gagarin, llamando a Nicaragua al espacioUna hoja de ruta formalizada para la cooperación en materia de altas tecnologías, incluido el tema espacial. Es el resultado de la visita a Nicaragua de una delegación rusa, donde uno de los platos fuertes fue la inauguración en este país centroamericano de un busto de Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar al espacio, hace exactamente 60 años.La delegación fue encabezada por el cosmonauta ruso Fiódor Yurchijin –héroe de Rusia, quien ha salido al cosmos en cinco ocasiones–, e integrada también por Serguéi Samburov, especialista senior de la corporación espacial 'Energía', y el presidente de la fundación que lleva el nombre de su tatarabuelo, Konstantin Tsiolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, así como por Nikolái Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia [UESOR].En entrevista concedida a Radio Sputnik, Yurchijin comunicó los detalles de la visita a Nicaragua.–¿Qué significado tiene la develación del busto a Yuri Gagarin en Nicaragua?–Es un hecho verdaderamente histórico, y, gracias a Dios, Yuri Gagarin sigue caminando por el mundo. Tal y como dijo otro gran astronauta, Neil Armstrong, Yuri Gagarin 'nos ha llamado a todos al espacio', y como vemos, él sigue haciéndolo.–¿Cuáles fueron los objetivos de esta visita a Nicaragua?–Nuestra visita se enmarcó muy fructíferamente en la Semana Nacional de la Ciencia llevada a cabo en Nicaragua del 25 al 29 de octubre. Tenemos varios objetivos, entre ellos fomentar la atracción de los jóvenes por estudiar en Rusia. Uno de nuestros sueños también es ayudar a nuestros amigos nicaragüenses en la creación del primer satélite universitario. Nuestras contrapartes exhiben su gran interés por nuestras ofertas y quieren incluso más de lo que preveía esta visita. Por ejemplo, se manifestó el interés por nuestras soluciones para el sector agroindustrial, incluidos nuestros sistemas de monitoreo. En este sentido, agradecemos a la Embajada rusa en Nicaragua, tanto por su constante apoyo a nuestra actividad, como también por tomar en consideración los temas de interés para esta nación centroamericana. Cabe señalar que durante nuestra visita, además de haber inaugurado el busto de Yuri Gagarin, nos tocó también participar en la entrega a la parte nicaragüense de 250 autobuses rusos, uno de los lotes que recibirá el país. Al mismo tiempo, llegaron varios aviones con vacunas anticovid rusas. Son sólo algunos hechos que demuestran la intensidad de nuestros contactos bilaterales.–¿Cuándo estaría listo el mencionado satélite ruso–nicaragüense?–Como bien entienden, los satélites no se hacen de la noche a la mañana, sino que es un largo trabajo, donde la creación de centros universitarios de comunicación espacial será el primer paso para que los nicaragüenses puedan recibir señales procedentes de satélites rusos. La creación de satélites pasa por el aprendizaje de materias como el diseño de aparatos espaciales, sistemas de su propulsión, o su regulación térmica. Es decir, es un gran tema, donde la UESOR tiene una gran competencia y experiencia en el trabajo con países de Latinoamérica.–¿Qué particularidades tiene la cooperación con Rusia en el ámbito académico y científico?–La gran ventaja del esquema de cooperación propuesta por Rusia es que su objetivo no es hacerse con los mejores especialistas de otros países –un efecto que muy frecuentemente tienen los proyectos académicos y científicos que proponen otros Estados–, sino, por el contrario, ayudar a otras naciones a formar sus cuadros altamente calificados, así como a que puedan acceder a altas tecnologías. Algo que a su vez generará nuevos empleos. En lo que tiene que ver con el tema espacial, Rusia cuenta con una enorme experiencia en este ámbito y está lista para apoyar a Nicaragua en este camino.–¿Cómo respondería a las críticas que pueden escucharse desde determinados sectores en relación a la creciente cooperación de Rusia con países de Latinoamérica, en este caso con Nicaragua?–No hay ni la más mínima duda de que habrá gente y medios que van a hablar en términos negativos sobre esta cooperación, pero no hay que preocuparse al respecto. El brillante resultado de nuestra cooperación es la mejor respuesta a todos los comentarios de este tipo.Por su parte, Frolov resaltó que el "ritmo del desarrollo" de las relaciones ruso-nicaragüenses "no tiene precedentes", al tiempo que se mostró satisfecho también por los frutos bien concretos de la visita a Managua, entre ellos, la firma de un convenio marco entre la UESOR y la Universidad Nacional de Ingeniería [UNI] de Nicaragua, un documento que incluye la investigación, desarrollo y administración de un nanosatélite.Bolsonaro, ¿más cerca de un juicio político que de una reelección presidencial?La Fiscalía de Brasil decidió abrir una investigación preliminar contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión durante la pandemia. Esto tiene lugar después de la comisión del Senado que investigó la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno, aprobara un informe por "crímenes contra la humanidad", entre otros delitos, contra el mandatario.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el periodista brasileño Beto Almeida.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

