Cómo celebran el Día de los Muertos en una comunidad aymara de Bolivia

En una región del altiplano donde la mayoría de las familias se dedican a la cría de llamas, Sputnik participó de la ceremonia en la casa de una fallecida... 01.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

bolivia

pueblos indígenas

quechua

aymara

día de los muertos

costumbres

Este 1º de noviembre, las almas de los muertos queridos descienden del cielo para pasar un día en el mundo de los vivos, compartiendo alimentos y recuerdos con sus familias. Sobre esta creencia se basa la fiesta del Día de los Muertos, que se celebra fuertemente en Bolivia incluso desde antes del siglo XVI, cuando fue impuesta la religión católica a los habitantes de estas tierras.Antiguamente, los pueblos Quechua y Aymara tenían la costumbre de momificar a sus seres queridos fallecidos, fundamentalmente si eran de clase alta. Los cuerpos residían en chullpares, que son pequeñas construcciones de piedra. De allí los sacaban para celebrarlos, compartir comidas y bebidas. Lo hacían justamente en estas mismas fechas, cuando aquí se inicia la temporada de lluvias.Al agasajarlas, esperaban que las almas interfirieran ante las deidades, para así garantizar una buena cosecha.Walter Gutiérrez, de 73 años, perdió a su hija Nancy. "Mi hijita murió el año pasado, mi primera hija, y la estamos esperando hoy día", dijo a Sputnik. Él y su esposa, Marcelina Calizaya, se dedican a la cría de llamas, actividad predilecta de las familias de la provincia orureña de Carangas.Por este motivo, luego de una ceremonia la familia sacrificó a una de sus llamas. "También aprovechamos la llegada de los difuntos más antiguos, como mi papá, Tiburcio Gutiérrez, y mi mamá, Francisca Calle, además de una gran cantidad de abuelos que ya están en el cielo".Para todos ellos prepararon una mesa, "donde ponemos ofrendas y toda clase de productos, porque creemos que ellos también comen. Nosotros ayudamos [a que se alimenten] con oraciones que nos enseñó nuestro señor Jesucristo".Según don Gutiérrez, "a través de las oraciones también ayudamos a que se pierdan las culpas de las almitas". En las mesas están las comidas que más les gustaban cuando trajinaban por este suelo.A su hija le gustaba la pisara, preparada con quinua; también la jalpa, hecha de papa y menudencias de llama. "Igual su asadito de llama no debe faltar. Y para que la carne sea fresquita tenemos que sacrificar a una llamita, pero pidiendo perdón por los pecados", subrayó.Estas extendidas reuniones familiares llevan a que organicen juegos. Don Gutiérrez comentó que uno es el romerito, lanzando al suelo un hueso de llama esculpido, similar al dado.Otro juego es comparable a la piñata, infaltable en los cumpleaños de la región. Pero aquí se llama phuti, consiste en llenar una olla de barro con cenizas y colgarla. Los participantes, con los ojos vendados, tienen que intentar quebrarla con un palo. Quien la rompe tiene el trofeo de ver a los demás festejantes cubiertos de polvo gris.En muchas celebraciones tampoco falta la tarqueada, la música ancestral de los Andes, hecha a base de instrumentos de viento y tambores."A partir de Todos Santos [1º de noviembre] empiezan a tocar la tarqueada en esta región, como espera de la lluvia", comentó don Gutiérrez. En este punto, como en otros, la perspectiva católica y la religión originaria andina se tocan, se entremezclan y se complementan.Apogeo de la llamaHasta los años 90, la carne de llama era despreciada. Las familias de Carangas solamente vendían algunos kilos, a muy bajo precio, al zoológico de Oruro. Cuando se supo que sus cortes no aportan al colesterol, entre otros beneficios para la salud, las y los comunarios de esta región mejoraron sustancialmente su economía.Cada llama les deja, en promedio, 200 dólares. Y por más que venden nunca se terminan, porque este animalito tan simpático se reproduce muy seguido.La llama para esta celebración de Todos Santos fue sacrificada. Eligieron una a la cual designaban como muru —como le dicen a quien recién se cortó el pelo— porque le faltaban más de la mitad de sus orejas. Las había perdido una noche de invierno de extrema helada, en la cual llegaron a hacer -17 ºC.Luego de que la familia comiera varios platos de jalpa, pisara y asado de llama, don Anastasio Giménez Condori armó una gran fogata con los alimentos dedicados a la difunta.Gutiérrez comentó que las tantawawas —panes con formas de personas, objetos y animales—, masitas y frutas "son el avío, para que le dure al almita hasta el próximo año". Don Walter hizo notar que los panes diseñados para su hija "están pintaditos con ayrampo, que es un producto totalmente natural. Eso alcanza a las almas benditas".Para el primer año de fallecimiento, la familia realiza una gran celebración en su honor. "Creemos que un difunto que ha salido dejando todo sus bienes, inclusive a sus hijos e hijas, está tan fresquito que vuelve para ver a su familia. Por eso es tan importante este primer año", dijo Gutiérrez.Tomó en cuenta que su hija "quizás en los próximos años ya va a estar al mando de Dios y no va a poder venir".ReciprocidadDon Anastasio Giménez fue elegido como el preste de esta celebración, por lo cual fue el encargado de administrar el ritual. Mientras rezaba y ch'allaba (daba ofrendas), cada tanto mencionaba que por agasajar a Nancy, quienes quedaban en este suelo iban a recibir recompensas materiales, como motos, autos y camiones."Es una reciprocidad. A ellos [las y los muertos] también les pedimos su colaboración para que intercedan por nosotros ante el creador de los cielos, el señor Jesucristo", explicó a Sputnik.

📝 reportajes, bolivia, pueblos indígenas, quechua, aymara, día de los muertos, costumbres