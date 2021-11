https://mundo.sputniknews.com/20211101/candidato-de-ultraderecha-en-chile-aumenta-ventaja-frente-a-izquierdista-1117773032.html

Candidato de ultraderecha en Chile aumenta ventaja frente a izquierdista

SANTIAGO (Sputnik) — El candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, aumentó su ventaja sobre Gabriel Boric del Frente Amplio... 01.11.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo al estudio, José Antonio Kast continúa liderando la carrera al Palacio de La Moneda con el 24% de preferencias, mientras que Boric obtendría el 19% de los votos.Esto representa, en el caso de Kast, un aumento de un punto porcentual con respecto al estudio de la semana pasada y para Boric un retroceso de un 1%.En tanto, el sondeo precisa que un 17% de los encuestados aún no sabe por quién votar.En tercer lugar continúa Yasna Provoste por el Partido Demócrata Cristiano (centroizquierda) con el 11% de los votos, seguida por Sebastián Sichel (Chile Vamos, centroizquierda) con el 8% y Francisco Parisi (Partido de la Gente, centroizquierda) con 7 puntos porcentuales.Además, el 26% no sabe, no responde o no votaría, revela el informe.En cuanto a las expectativas presidenciales, el sondeo semanal muestra que el 30% de los encuestados cree que el candidato del Frente Amplio será el próximo presidente de Chile, quien fue igualado por Kast, tras registrar un alza de 4 puntos.Respecto a la decisión de voto, el 65% afirma que ya tiene tomada una determinación y que ésta no va a cambiar, mientras el 18% dice que lo tiene decidido pero con dudas, 14% que decidirá después del último debate que se realizará el 15 de noviembre y el 3% que decidirá el día de la votación, en la urna.Por otro lado, el sondeo volvió a consultar sobre la aprobación hacia la gestión del presidente chileno Sebastián Piñera, cuyo respaldo subió tres puntos porcentuales en la última semana y llegó al 17%.En tanto, la desaprobación del mandatario bajó un punto porcentual y quedó en 79%.Además, un 74% apoya el gabinete de Piñera y un 21% lo rechaza.La elección presidencial y parlamentaria se realizará el 21 de noviembre y en el caso de una eventual segunda vuelta, se celebrará el 19 de diciembre.

