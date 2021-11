Bolsonaro afirma que Brasil forma parte de la solución climática y no del problema

https://mundo.sputniknews.com/20211101/bolsonaro-afirma-que-brasil-forma-parte-de-la-solucion-climatica-y-no-del-problema-1117770042.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro dirigió un mensaje a la COP26 que se celebra en Glasgow a través de un video en el que dice... 01.11.2021, Sputnik Mundo

El presidente citó el recién aprobado Programa Nacional de Crecimiento Verde, que en su opinión favorecerá a proyectos de conservación de la selva, al uso racional de los recursos naturales y a la generación de empleos "verdes".Especialistas criticaron ese plan presentado la semana pasada porque no presentaba objetivos claros ni detalles concretos, ni contaba con ninguna partida presupuestaria asignada.Bolsonaro, no obstante, destacó en su mensaje que actualmente el Gobierno ya cuenta con líneas de crédito e inversiones que, sumadas, superan los 50.000 millones de dólares.El presidente añadió que Brasil busca el desarrollo sostenible con bajas emisiones en busca de la erradicación de la pobreza, "garantizando la producción de alimentos a gran escala, tan importante para la seguridad alimentaria".Además, afirmó que el Gobierno trabaja "con responsabilidad", buscando soluciones para una transición "que se muestra urgente".El presidente, no obstante, no citó en ningún momento los índices de deforestación de la Amazonía, que en 2020 crecieron un siete por ciento hasta rozar los 11.000 kilómetros cuadrados, según datos oficiales.Bolsonaro no acudió a la reunión en Glasgow, donde están presentes los principales líderes mundiales; en su lugar prefirió visitar la pequeña ciudad italiana de donde proceden sus antepasados, aprovechado que ya estaba en Italia para la cumbre del G20.

