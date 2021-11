https://mundo.sputniknews.com/20211101/argentina-prohibe-el-ingreso-de-turistas-adultos-foraneos-no-vacunados-contra-el-covid-19-1117785094.html

Argentina prohíbe el ingreso de turistas adultos foráneos no vacunados contra el COVID-19

La decisión administrativa, que entrará en vigor en las próximas horas, dice que podrán ingresar al país todos los extranjeros que estén inmunizados contra el COVID-19, es decir, que hayan recibido las dos dosis.Ello no los exime de tener que presentar un test PCR negativo realizado con 72 horas de antelación antes del embarque y un seguro de salud contra el COVID-19.De esta manera, estarán exceptuados de aislarse durante siete días y de realizar una prueba PCR al séptimo día.Para los turistas que tengan menos de 18 años y no estén vacunados contra el COVID-19, el Ministerio de Salud ofrece la posibilidad de vacunarlos en distintos puntos fronterizos.Este grupo etario está exceptuados de realizar cuarentena y test PCR al día siete de su estadía.Los viajeros que hayan contraído el COVID-19 deberán aislarse durante 10 días en los lugares que disponga el Estado, según los protocolos vigentes.El Gobierno de Alberto Fernández autorizó desde el 1 de octubre el ingreso sin aislamiento de extranjeros de países limítrofes.Desde que comenzó la pandemia, el Ejecutivo autorizó en una sola ocasión la entrada de turistas, que tenían que provenir de países limítrofes.Aquel período se extendió desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 29 de marzo, y los viajeros solo podían ingresar por vía aérea o marítimas.El país sudamericano presenta en la actualidad un promedio diario de menos de 780 casos por día, de acuerdo al Ministerio de Salud.El 56,9% de la población se encuentra inmunizada totalmente contra el COVID-19, mientras que recibió una sola dosis el 75%, según el portal Our World in Data.En las últimas 24 horas se registraron en el país 1.138 casos y 39 fallecimientos de personas con COVID-19.El país acumula más de 5,2 millones de casos y registra 115.989 muertes por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

