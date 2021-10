https://mundo.sputniknews.com/20211031/un-tiburon-casi-le-arranca-la-mano-a-un-hombre--video-1117732394.html

Un tiburón casi le arranca la mano a un hombre | Video

Un tiburón casi le arranca la mano a un hombre | Video

Aunque los tiburones no son enemigos del ser humano, debemos recordar que son unos depredadores con unas mandíbulas repletas de dientes afilados. Pero parece... 31.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-31T14:07+0000

2021-10-31T14:07+0000

2021-10-31T14:10+0000

💢 insólito

📹 videoclub

tiburones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108939/85/1089398513_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_f7fecc946834908d549512fc16bf8e8b.jpg

En las redes sociales se hizo viral un vídeo publicado por Jimi Partington, un buceador que se especializa en interactuar con los tiburones. En él Jimi se atreve a meter la mano en el agua delante de las narices de un gran tiburón blanco y tuvo que apresurarse a sacarla del agua cuando el escualo mostró sus dientes.Pero este animal en realidad no es tan agresivo como parece, sino que responde a estímulos en su nariz, que tiene una gran concentración de nervios, en concreto, las ampollas de Lorenzini, órganos sensoriales especiales formados por una red de canales con electrorreceptores. ¡Por favor, no intentes repetirlo, sobre todo si no eres un profesional bien entrenado!

https://mundo.sputniknews.com/20211030/la-inesperada-razon-por-la-que-los-tiburones-atacan-a-los-surfistas--video-1117722529.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, 📹 videoclub, tiburones