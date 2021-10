https://mundo.sputniknews.com/20211031/los-aliados-de-eeuu-luchan-por-el-derecho-a-un-ataque-nuclear-preventivo-contra-rusia-1117733289.html

Los aliados de EEUU luchan por el derecho a un ataque nuclear preventivo contra Rusia

Los aliados de EEUU luchan por el derecho a un ataque nuclear preventivo contra Rusia

Los aliados de EEUU quieren que el país norteamericano tenga derecho a lanzar un ataque nuclear preventivo contra Rusia, según escribe el Financial Times. 31.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-31T15:16+0000

2021-10-31T15:16+0000

2021-10-31T15:16+0000

defensa

rusia

eeuu

ataque nuclear

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105774/90/1057749027_0:384:1137:1024_1920x0_80_0_0_1b8a999a8e1fa7ca7379fa681fbc015c.jpg

Los aliados de Washington en Europa y la región indopacífica intentan persuadir a la Casa Blanca de implementar la política de no ser los primeros en usar armas nucleares, ya que esto podría "animar" a Rusia y a China, informa el diario, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.El rotativo destaca que la doctrina nuclear estadounidense desde la Guerra Fría ha permanecido "deliberadamente vaga". En teoría, Washington puede lanzar un ataque nuclear preventivo, es decir, antes de que lo haga el país enemigo, por lo que sus aliados se sienten protegidos bajo su "paraguas nuclear".No obstante, el periódico británico recuerda que la administración Biden ahora está evaluando la política nacional sobre el uso de armas nucleares, siendo el derecho a ataques preventivos uno de los puntos clave. Se espera que la revisión se complete a finales de año.Estados Unidos envió un cuestionario a los aliados para comprender su postura con respecto a cualquier cambio en la doctrina nuclear, revelan fuentes familiarizadas con la situación. La mayoría de ellos evaluó negativamente cualquier cambio en dicha política.Según el diario, quienes se oponen a que se revise la doctrina son el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Australia. Muchos temen que Biden esté considerando pasar al principio de objetivo único, según el cual EEUU solo podrá usar armas nucleares en circunstancias específicas, como en respuesta a un ataque directo contra el país norteamericano o un ataque nuclear.El medio asegura que este principio no aumentará la estabilidad, sino que, más bien, "animará" a Moscú y a Pekín. Los representantes de la OTAN han acusado repetidamente a Rusia de elaborar planes para el uso de armas nucleares. En 2019, Donald Trump, se mostró a favor de usar armas nucleares de potencia reducida para prevenir ataques disuasorios.Sin embargo, Moscú considera las armas nucleares exclusivamente un medio de defensa. Además, la doctrina nuclear rusa no prevé un ataque preventivo.

https://mundo.sputniknews.com/20191007/revelan-cuanto-tiempo-tiene-rusia-en-el-caso-de-un-ataque-nuclear-1088895624.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, ataque nuclear