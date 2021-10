https://mundo.sputniknews.com/20211031/logran-descifrar-el-adn-de-momias-enterradas-en-un-desierto-chino-hace-4000-anos-1117730047.html

Logran descifrar el ADN de momias enterradas en un desierto chino hace 4.000 años

Logran descifrar el ADN de momias enterradas en un desierto chino hace 4.000 años

Los cuerpos y ropas de estas momias, que se encontraban en botes, estaban intactos a pesar de tener hasta 4.000 años cuando se encontraron en la década de 1990... 31.10.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores chinos, europeos y estadounidenses analiza el ADN de estas 13 momias y secuencia sus genomas por primera vez. Los resultados del estudio sugieren que los restos son de un grupo local descendiente de una antigua población asiática de la Edad de Hielo.Fueron encontradas en la cuenca del Tarim, en Xinjiang, y su aspecto occidental, sus ropas de lana tejidas, el trigo y el mijo encontrados en sus inusuales tumbas sugerían hasta ahora que eran pastores procedentes de la estepa de Asia occidental o agricultores migratorios de las montañas."Encontramos pruebas sólidas de que en realidad representan a una población local muy aislada genéticamente", sostiene Christina Warinner, autora del estudio publicado en la revista Nature. Añade que, a diferencia de su aislamiento genético, "parece que adoptaron abiertamente nuevas ideas y tecnologías de sus vecinos pastores y agricultores mientras desarrollaban elementos culturales únicos que no comparten otros grupos".Las momias eran descendientes directos de un grupo que estuvo muy extendido durante la Edad de Hielo, pero que había desaparecido mayoritariamente hace unos 10.000 años. Los rastros de estos cazadores-recolectores sobreviven hoy solo en parte, en los genomas de los indígenas de Siberia y de América, sobre todo. Otro aspecto que revelaron los resultados del estudio, es que este grupo no mezclaba sus genes con otros pueblos, y permanecía en un total aislamiento en este respecto.A pesar del aislamiento de su genoma, su cultura era abierta. "No es necesario que la genética vaya siempre de la mano del intercambio cultural o lingüístico", explica Vagheesh Narasimhan, de la Universidad de Texas en Austin."La gente siempre puede adoptar nuevas técnicas, ya sea de agricultura o de trabajo del metal, de otros grupos, o cambiar sus prácticas funerarias sin que haya movimiento o rotación de la población".

