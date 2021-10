https://mundo.sputniknews.com/20211031/imagenes-detalladas-de-sitios-israelies-sensibles-ahora-estan-en-linea-1117735387.html

Imágenes detalladas de sitios israelíes sensibles ahora están en línea

TEL AVIV (Sputnik) — Imágenes detalladas de sitios sensibles en Israel, como el reactor nuclear de Dimona, ahora están ampliamente disponibles en línea debido... 31.10.2021, Sputnik Mundo

internacional

israel

datos

mapas

La enmienda Kyl-Bingaman había impuesto efectivamente la censura del gobierno de los Estados Unidos sobre las imágenes comerciales de Israel desde 1997, un ejemplo de ello es el hecho de que las imágenes israelíes en Google Maps a menudo aparecen borrosas de una manera que no se ve en otros países.Algunos expertos en seguridad dijeron que las imágenes mejoradas de Israel podrían tener implicaciones negativas para la defensa del país.Mapbox, un proveedor de mapas en línea para sitios web, comunicó la semana pasada que la resolución de sus imágenes para Israel, Cisjordania y Gaza se ha cuadriplicado.Antes solo podía mostrar imágenes a resoluciones no superiores a 2 metros por píxel, ahora se ha actualizado a 50 centímetros por píxel, en línea con sus imágenes del resto del mundo, dijo la compañía.Las imágenes de Mapbox no son las primeras en ser publicadas de sitios israelíes sensibles. A principios de este año, imágenes satelitales de Planet Labs Inc. mostraban la secreta instalación nuclear de Dimona, supuestamente en el centro del programa de armas atómicas no declarado de la nación.

israel

