China acusa a EEUU de politizar la cuestión relacionada con el origen del COVID-19

PEKÍN (Sputnik) — El informe de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre el origen del coronavirus está politizado y carece de credibilidad... 31.10.2021, Sputnik Mundo

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadounidense en un informe divulgado el 29 de octubre afirmó que no opta por ninguna de las dos teorías principales sobre el origen del coronavirus, ya sea natural o de laboratorio, pues cualquiera de ellas puede ser cierta, agregando que actualmente descarta que el COVID-19 fuera modificado genéticamente.Según Wang Wenbin, cuyas palabras cita el sitio web de la Cancillería de China, "el uso de los servicios de inteligencia para investigar el origen del coronavirus ya es una prueba férrea de la politización de este problema".El portavoz recordó que, a pesar de que más de 80 países se opusieron a politizar la cuestión y defendieron los resultados de un estudio realizado conjuntamente por científicos chinos y especialistas de la OMS en Wuhan a principios de este año, EEUU prefiere ignorar la opinión de la comunidad internacional y sigue obsesionado con la manipulación política.El representante del Ministerio de Exteriores chino indicó que no importa cuántas veces publique ese informe, cuántas versiones se divulguen, no es posible cambiar la naturaleza de que se trata de un informe abiertamente político y falso, que "carece de ciencia o de credibilidad"."La investigación sobre el origen del coronavirus es un asunto científico serio y complejo, y su solución solo puede y debe abordarse mediante la colaboración de estudiosos de todo el mundo", alertó, agregando que eso podría dañar la cooperación científica, minando el intercambio en "la lucha contra la pandemia y causando aún más víctimas humanas".El diplomático subrayó que EEUU debe poner fin a la manipulación política y crear las condiciones para la cooperación de los científicos de todo el mundo en el campo de la investigación del origen del coronavirus, así como poner fin a los intentos de desacreditar a China, respondiendo a las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional.Wang Wenbin instó además a Washington a acoger a expertos de la OMS, a abrir para ellos el laboratorio biológico en Fort Detrick y las bases para experimentos biológicos que existen en el país norteamericano.

