Así es el bZ4X, el primer coche eléctrico de Toyota | Video, fotos

Así es el bZ4X, el primer coche eléctrico de Toyota | Video, fotos

La japonesa Toyota —que hasta ahora era el único gigante automovilístico que no producía coches totalmente eléctricos— ha lanzado su primer vehículo equipado... 31.10.2021, Sputnik Mundo

El 18 de octubre, Toyota anunció que tiene previsto invertir 3.400 millones de dólares en la fabricación de baterías para automóviles en EEUU. Y casi dos semanas después, ha presentado al público el primer integrante de su submarca de coches eléctricos Beyond Zero, el bZ4X.La nueva creación de Toyota se basa en la plataforma e-TNGA (Toyota New Global Architecture) que ya emplean algunos de los modelos de la marca, como el RAV4 o el Corolla. Pero a diferencia de sus predecesores, el bZ4X estará equipado con una batería eléctrica incorporada en un sistema especial —elaborado en conjunto con Subaru y el primero en la historia de la marca— que garantizará el rendimiento de conducción más seguro y atractivo gracias a un centro de gravedad bajo y una mayor rigidez. Cabe señalar que el coche no tendrá conexión mecánica entre el volante y las ruedas.Además, la marca promete que las baterías mantendrán el 90% de su capacidad incluso después de 10 años de uso, partiendo de la premisa de que el recorrido total del vehículo no supere los 240.000 km.El bZ4X estará equipado con un motor eléctrico de 150 kW, tendrá entre 460 y 500 kilómetros de autonomía y será capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7,7 o 8,4 segundos, con tracción total y delantera, respectivamente. En cuanto a la velocidad máxima del auto, podría alcanzar los 160 km/h.Al igual que en otros automóviles eléctricos, el conductor podrá controlarlo utilizando un solo pedal. Y además de la batería clásica, el bZ4X podrá ser equipado con unos paneles solares adicionales ubicados en el techo y "capaces de llegar a generar una cantidad de electricidad equivalente a unos 1.800 kilómetros de distancia por año".En cuanto al interior del auto, está inspirado en el concepto escandinavo lagom (tan bueno como debería ser), "reflejado en el confort y la espaciosidad que dan al salón el ambiente de un cuarto de estar". La posición baja del capó —está 5 centímetros más bajo que el del RAV4— mejorará la visibilidad del conductor, mientras que el aislamiento acústico "estimulará la conversación". Además, en comparación con el RAV4 la altura total del auto será 8,5 cm menor, y la batalla es 16 cm más larga.El bZ4X también estará equipado con el sistema Toyota Safety Sense de tercera generación, que permitirá al conductor detectar aquellos vehículos que violen las reglas de tránsito y representen una amenaza potencial.El lanzamiento europeo del bZ4X está previsto para el 2 de diciembre. Por el momento, no hay detalles acerca del precio del primer SUV eléctrico de Toyota.

