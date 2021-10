"Se trata de tener cojones": Arnold Schwarzenegger arremete contra los líderes mundiales

https://mundo.sputniknews.com/20211030/se-trata-de-tener-cojones-arnold-schwarzenegger-arremete-contra-los-lideres-mundiales-1117722004.html

Arnold Schwarzenegger puso como ejemplo el estado de California, donde se implementan unas normativas ecológicas bastante agresivas, pero, según el governator, eso permitió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 25% y bajarlos a niveles de 1990.También destacó que la transición hacia una política "más verde" es una gran generadora de empleos. Así, en una entrevista para la BBC destacó que con un PIB de 3,3 billones de dólares California lidera en EEUU en términos económicos. De acuerdo con Schwarzenegger, esto es una gran prueba de que se puede proteger el medio ambiente y la economía al mismo tiempo.Schwarzenegger explicó que se interesó mucho por el medio ambiente cuando se hizo con el asiento del gobernador y vió cómo funciona la política. Allí, dijo, "busqué una manera de encontrar un punto de encuentro".Los medioambientalistas son gente apasionada con buenos ideales, pero tienen un problema a la hora de comunicarse y transmitir sus ideas, explicó Schwarzenegger."En cada discurso que dan te dicen cuántos millones de toneladas de contaminación se crean, te dan hechos y cifras. Pero esto no venderá el boleto. Si quieres vender una película no puedes ir por ahí hablando de las lentes que usaste, sobre la contabilidad o los efectos especiales que has usado. Debes contar la historia, debes darles algo que los haga ir y ver la pelí, debes seducirlos", aseveró.Cada gran movimiento era popular, ya sea el movimiento por los derechos civiles en EEUU o el de la independencia en la India, o los derechos de las mujeres por votar: todos ellos se alimentaron del poder del pueblo, según explica el exgobernador de California. Así que lo que hace falta es mostrarle a la gente dónde puede tomar parte.Como ejemplo Schwarzenegger mencionó un par de pantalones vaqueros comprados en EEUU. Se fabrican en China y son traídos al país norteamericano, lo cual supone un enorme derroche de energía y contaminación.

