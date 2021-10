https://mundo.sputniknews.com/20211030/sanchez-se-lleva-un-saludo-con-biden-y-encuentros-bilaterales-en-la-cumbre-del-g20--videos-1117722787.html

Sánchez se lleva el saludo de Biden y encuentros bilaterales en la cumbre del G20

Sánchez se lleva el saludo de Biden y encuentros bilaterales en la cumbre del G20 | Videos

BILBAO (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversó brevemente con su par estadounidense, Joe Biden, al inicio del plenario de la...

El presidente del Gobierno español llegó a Roma con la intención de "asentar las bases de un crecimiento más sostenible, justo e inclusivo y hacerlo desde soluciones multilaterales", según anunció en su perfil de Twitter.Además, Sánchez mantuvo encuentros bilaterales con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, que fueron calificadas de "fructíferas" por el presidente.Respecto a su intervención en el plenario, fue la vicepresidenta primera del Ejecutivo español quien resumió las palabras de Sánchez ante la prensa, y destacó su anuncio por el que España alcanzará los 50 millones de vacunas donadas a los países más vulnerables durante el primer trimestre de 2022."Cada español donará más de una vacuna a los países más vulnerables. Desde el primer momento España ha insistido en la necesidad de una respuesta solidaria en el plano sanitario y económico", dijo Calviño.La también titular de Economía destacó la necesidad de "reforzar la cooperación multilateral" que, según continuó explicando, evitaría "divergencias en la recuperación tras la pandemia".También declaró que el Gobierno español puso el acento en esta primera jornada del G20 "en las desigualdades que se han verificado en todo el mundo" durante la pandemia y en el especial impacto que está teniendo en las mujeres.En esta primera jornada el presidente español también participa en una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno "Unión Europea-África".Antes, Sánchez mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de Argentina, Alberto Fernández; y los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Australia, Scott Morrison.En la jornada del 31 de octubre se encontrará en una bilateral con el presidente indio, Nerendra Modi.También intervendrá en una cita organizada por Joe Biden para abordar los problemas mundiales de suministros que están causando desabastecimientos; aunque, informaron desde la Presidencia española, no mantendrá un encuentro con el dirigente estadounidense, con el que aún no se ha reunido desde que este llegara al cargo.El otro evento, aparte de las sesiones plenarias, en el que intervendrá será el dedicado a debatir el papel del sector privado en la lucha contra el cambio climático.España no pertenece al G20, pero viene participando en las cumbres del organismo como país invitado desde la cumbre del año 2008 y actualmente tiene el estatus de invitado permanente.

