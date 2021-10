https://mundo.sputniknews.com/20211030/rusia-rescata-a-ucrania-de-una-situacion-de-emergencia-provocada-por-la-crisis-energetica-1117712357.html

Rusia rescata a Ucrania de "una situación de emergencia" provocada por la crisis energética

Ucrania se enfrenta a una grave crisis energética ante la imposibilidad de cubrir su demanda interna con la llegada del invierno. La situación se agrava con la... 30.10.2021, Sputnik Mundo

Tras el cambio de poder en Kiev en febrero del 2014 y el subsecuente conflicto civil en el este del país, los sucesivos Gobiernos ucranianos han impuesto una serie de limitaciones al comercio bilateral con Rusia, al que llaman "país agresor". Entre los artículos afectados, está la prohibición a la importación de carbón y de gas del país vecino, recursos claves para la generación del sistema eléctrico ucraniano.En el 2019, después de cuatro años, Ucrania reanudó la importación de electricidad desde Rusia. El siguiente paso se hizo a finales de diciembre del 2019, cuando el actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó una ley que, en particular, prohíbe la venta y el suministro de electricidad importada desde Rusia en virtud de acuerdos bilaterales. Según se especificó entonces, el Gabinete de Ministros ucraniano "tiene el derecho de cancelar esta prohibición por un período especificado para evitar una situación de emergencia en el sistema energético de Ucrania".Desde entonces, las importaciones se han lanzado y detenido varias veces.Una inminente crisis energética en UcraniaEl 29 de septiembre, la Comisión Nacional de Regulación Estatal en las Esferas de Energía y Servicios Públicos decidió extender la prohibición a las importaciones de electricidad desde Rusia hasta el 1 de noviembre del 2021. Los miembros de la comisión señalaron, no obstante, que en el futuro la resolución de este tema dependerá de cómo se gestione la acumulación de carbón.Ya para principios de octubre, varias plantas en Ucrania habían dejado de producir electricidad. 12 de las 23 plantas de la empresa estatal ucraniana Tsentrenergo habían cesado la producción "por falta de combustible: carbón y gas natural", informaron entonces las autoridades el 5 de octubre.El día 20 de ese mismo mes, la Federación Nacional de Empleadores de Ucrania emitió un comunicado en el que señaló la catastrófica situación en los mercados de recursos energéticos del país. La organización enfatizó que en 2021 hubo un aumento significativo en el costo de los recursos energéticos y se ha creado una situación en la que el precio del gas para las empresas ucranianas es 4-5 veces más alto que el de sus competidores fuera del país.Los altos precios del gas en los mercados globales, las bajas reservas de carbón y el inminente riesgo de cortes de energía impulsaron a Kiev a permitir la importación eléctrica.Rusia suministrará la electricidad necesariaAhora, ocho compañías ucranianas adquirirán toda la electricidad disponible para la importación y así poder cubrir la demanda de sus clientes. En total, solo para el mes de octubre, Rusia socorrerá al sistema eléctrico ucraniano con unos 2.200 MW de energía, a lo que se le suman otros 900 MW provenientes desde Bielorrusia.Desde Moscú no han comentado esta situación. Quien sí se pronunció fue el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien sostuvo que a pesar de que Kiev no reconoce el actual poder en Minsk, "sería muy cruel" y "poco cristiano" tener la capacidad y no ayudar "a tu vecino en sufrimiento".A principios de marzo, el ministro de Energía de Ucrania, Yuriy Vitrenko, afirmó durante una reunión en línea con el jefe del Ministerio de Energía de Lituania, Dainius Kreivis, que Ucrania tiene previsto separar su sistema energético de Rusia y Bielorrusia en el 2022.

David Armas Paz

David Armas Paz

