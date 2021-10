Relojes atentos: ya está aquí el cambio de hora en España

https://mundo.sputniknews.com/20211030/relojes-atentos-ya-esta-aqui-el-cambio-de-hora-en-espana-1117683806.html

El cambio de hora ya llega. La noche del 30 al 31 de octubre, los relojes se retrasarán una hora. Amanecerá antes y las tardes se acortarán. El horario de... 30.10.2021, Sputnik Mundo

En octubre lega el mal tiempo y el frío a España. El otoño toma su habitual traje y se prepara para dar en poco menos de dos meses el testigo al invierno. A su vez, por estas fechas, asistimos a otro fenómeno típico del décimo mes del año: el cambio de hora.La noche entre el sábado 30 de octubre y el domingo 31, el horario de invierno se instaurará hasta el mes de marzo del próximo año. Así, todos los hogares españoles tendrán que retrasar una hora las agujas del reloj. A las 3:00 de la madrugada (hora peninsular) del 31 de octubre serán las 2:00. 60 minutos más de sueño o de celebración de la fiesta de Halloween.Las consecuencias de este habitual evento se notará en la duración de los días. Anochecerá y amanecerá antes, por lo que el grueso de horas de luz se situará en la mañana, que ganará terreno a la tarde. En España, el sol despertará entre las 7:15 y las 8:10 horas y caerá entre las 17:50 y las 18:30 horas.A su vez, adelantar una hora el reloj trae efectos sobre la salud de las propias personas. Somnolencia, cansancio o falta de atención son algunos de los problemas que puede ocasionar el cambio de hora. Estos afectan especialmente a los más vulnerables del hogar, como son los mayores o los niños.Una tradición que anuncia la llegada no oficial del invierno. No obstante, desde la Unión Europea se aprobó acabar con esta costumbre. En 2019, el organismo acordó finiquitar los vaivenes en el reloj, sin embargo, la medida todavía no se ha aplicado. El desacuerdo entre los estados miembros sobre qué franja de horario elegir retrasa su aplicación. Una batalla que se posterga en el tiempo y que, de momento, parece que tiene difícil solución. Esta costumbre tiene las horas contadas, pero le quedan bastantes.

