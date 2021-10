https://mundo.sputniknews.com/20211030/mariah-carey-se-sincera-sobre-su-primera-cita-con-luismi-estaba-borracho-como-una-cuba-1117717987.html

Mariah Carey se sincera sobre su primera cita con Luismi: "Estaba borracho como una cuba"

Mariah Carey se sincera sobre su primera cita con Luismi: "Estaba borracho como una cuba"

La última temporada de la serie biográfica 'Luis Miguel' narra, entre otras cosas, el romance entre 'El Sol de México' y la famosa cantante estadounidense... 30.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-30T11:34+0000

2021-10-30T11:34+0000

2021-10-30T11:34+0000

estilo de vida

música

mariah carey

👤 gente

luis miguel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1117717916_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_da788da4a90681a0af58164e6812b204.png

En su libro de memorias The Meaning of Mariah Carey (El significado de Mariah Carey), la artista cuenta que fue un amigo en común quien le presentó a Miguel en 1998.Sin embargo, la primera vez que lo vio en persona, no lo reconoció. También quedó decepcionada con el cabello desarreglado del Sol de México y la cantidad de bebidas alcohólicas que tomó."Acababa de conocer a este chico y ya estaba borracho como una cuba", prosigue la intérprete de All I Want For Christmas Is You. Al mismo tiempo, admite que "una pequeña parte de ella estaba intrigada", y es que pensó que Luis "tenía potencial para una aventura", aunque "primero tenía que arreglarse el cabello".Mariah incluso llegó a pensar en pedirle a su sobrino Shawn que la ayudara a escapar del restaurante, pues "no podía deshacerse" del hombre. Al día siguiente de la desafortunada cita, Luis Miguel pidió disculpas y le envió un lujoso collar de Bvlgari.Carey y Miguel mantuvieron una relación entre 1998 y 2001. "Era un verdadero latin lover", recuerda la cantante. Sin embargo, admite que para ella, era muy difícil "vivir y amar en el centro de atención". También había cierto choque cultural entre los dos, pues Luismi "no quería verla como una mujer negra", mientras que sus amigos eran demasiado "conservadores y aburridos". Tres años después, Carey optó por terminar el noviazgo.

https://mundo.sputniknews.com/20181123/insolito-abuchean-luis-miguel-concierto-borracho-tarde-video-1083640161.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, mariah carey, 👤 gente, luis miguel