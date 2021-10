https://mundo.sputniknews.com/20211030/maduro-afirma-que-la-opep-ha-logrado-la-estabilidad-financiera-mundial-1117707296.html

Maduro afirma que la OPEP ha logrado la estabilidad financiera mundial

"En los últimos años ha logrado el milagro de la estabilidad energética, de la estabilidad de los mercados internacionales y por ende ha sido y es baluarte de la estabilidad económica y financiera del mundo", expresó Maduro.El mandatario ofreció las declaraciones durante el acto de despedida del embajador de Argelia en Venezuela, Ben Moussat Ghaouti, a quien condecoró con la orden Francisco de Miranda por más de seis años de servicio en esta nación sudamericana.En ese sentido, Maduro destacó los logros de Argelia y Venezuela como socios fundadores de la OPEP."Con el logro común de Argelia y Venezuela y de toda la OPEP, al conformar el grupo que hoy se conoce como OPEP Plus, con la incorporación de Rusia y de una decena o más de países productores y exportadores de petróleo no OPEP (…) Lo cual nos llevó a fijar políticas que nos han permitido la estabilización económica mundial sobre todo en tiempo de pandemia y ahora este tiempo de reactivación económica", comentó.Maduro señaló que si no fuera por la OPEP la crisis mundial del capitalismo sería muy grave."Nosotros desde la OPEP y desde los países OPEP Plus estamos garantizando la estabilidad del mercado energético y el equilibrio de los precios (…) tenemos muy claro nuestro papel en el mundo, y Argelia en el norte de África, (está) jugando un papel estelar para la paz y la integración", acotó.El pasado 5 de octubre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores independientes aliados (OPEP+) decidieron mantener los parámetros actuales del acuerdo petrolero y aumentar la producción en 400.000 barriles diarios en noviembre para garantizar la estabilidad del mercado energético.En abril de 2020, los países miembros de la OPEP y 10 productores independientes (Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur) anunciaron un nuevo recorte petrolero para estabilizar el mercado tras el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto del coronavirus.El ajuste entró en vigor en mayo de 2020 y se fijó inicialmente en 9,7 millones de barriles diarios (b/d), pero a medida que la situación se iba estabilizando se corregían las limitaciones y para julio de 2021 fueron de 5,76 millones de b/d.

