"Lo que hicimos fue torpe": Biden llama a Francia "un socio muy valioso" tras la crisis del AUKUS

El presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que estaba "bajo la impresión de que Francia había sido informada mucho antes de que el acuerdo [franco-australiano] no se concretaría". En un encuentro cara a cara con el presidente francés, Emmanuel Macron, el mandatario estadounidense insistió en que "yo, honestamente por Dios, no sabía que no lo habías estado".El presidente estadounidense destacó que "no hay lugar en el mundo donde no podamos trabajar juntos", e insistió en que "no tenemos un aliado más antiguo, leal y decente que Francia"."Una reunión importante" con una "mirada hacia el futuro"Macron calificó el encuentro con Biden la Embajada de Francia en el Vaticano como "una reunión importante" y enfatizó la necesidad de "mirar hacia el futuro" después de acordar un "esfuerzo común" y "una cooperación fortalecida entre EEUU y Francia". El presidente francés elogió a su par estadounidense por lo que dijo que eran "decisiones concretas" tomadas por Washington para mejorar la confianza entre los dos aliados de la OTAN.Antes de la reunión, un funcionario de seguridad francés dijo a los medios que Macron esperaría un nuevo compromiso de Estados Unidos para apoyar las operaciones antiterroristas francesas en el Sahel, incluida una mayor cooperación militar y de inteligencia. Junto con los temas del AUKUS y del Sahel, también se esperaba que los dos líderes discutieran la cooperación contra China en el Indo-Pacífico, así como el programa nuclear de Irán y la crisis en Afganistán.Cosiendo la "puñalada por la espalda"Las relaciones entre Francia y Estados Unidos cayeron a mínimos no vistos en décadas después de que Washington, Londres y Canberra firmaran en secreto el pacto de defensa conocido como AUKUS. La iniciativa había dejado al sector de defensa de Francia sin un contrato de más de 65.000 millones de dólares para suministrar submarinos a Australia, que optó por recibir tecnología de reactores nucleares estadounidenses y británicos para construir los submarinos en sus propios astilleros.París consideró entonces esa movida como "una verdadera puñalada por la espalda" y llamó a sus embajadores desde EEUU y Australia. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, tachó de falsa la declaración de que Estados Unidos y Francia habían consultado sobre el pacto de defensa AUKUS y submarinos antes de que Australia anunciara la ruptura del contrato con la compañía francesa Naval Group.Más tarde, el propio Macron afirmó que los líderes europeos deberían "salir de su ingenuidad", defender su independencia de EEUU y aseguró que la UE tiene que "hacerse respetar" y demostrar que tiene la capacidad de defenderse sin ayuda de su aliado transatlántico.Esta situación fue aprovechada por Jordan Bardella, presidente interino del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y rival de Macron en las próximas elecciones presidenciales de 2022, quien dijo a Europa 1 que el escándalo de AUKUS hacía "necesario cuestionar nuestra membresía en la OTAN".

