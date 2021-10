https://mundo.sputniknews.com/20211030/como-impacto-el-lawfare-en-las-democracias-latinoamericanas--1117712969.html

¿Cómo impactó el Lawfare en las democracias latinoamericanas?

¿Cómo impactó el Lawfare en las democracias latinoamericanas?

Los procesos de Lawfare cambiaron el rumbo político en América Latina. 30.10.2021

¿Cómo impactó el Lawfare en las democracias latinoamericanas?

En el marco de la actividad que realizó el Celag en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y CLACSO sobre la incidencia de los procesos de Lawfare en América Latina, la investigadora Silvina Romano dialogó con GPS Internacional para analizar las cómo esta modalidad impactó en los sistemas políticos latinoamericanos.La judicialización de la política ha tenido una influencia determinante, "particularmente en el caso de Lula da Silva, que cambió el rumbo de la política brasileña", sostuvo. En este marco, el repertorio de acciones que articula a poderes judiciales encumbrados por encima de los demás poderes del Estado, "junto con medios de comunicación que espectacularizan casos judiciales, así como otros operadores de la inteligencia, vienen definiendo el rumbo de la política latinoamericana", señaló Romano.En este sentido, "recuerden en Ecuador la persecución política por la vía judicial que sufrió el correísmo, o en Argentina con las 20 causas abiertas contra Cristina Fernández durante el Gobierno de Macri", indicó. Todas esas causas fueron cayendo una por una, "pero fueron útiles para desplazar de la esfera política formal a determinados grupos políticos que están vinculados a proyectos que buscan poner algún obstáculo al neoliberalismo en la región", aseveró la investigadora argentina.¿Por qué el Lawfare ahora y no antes?En este marco, "los procesos de cambio en América Latina a partir del siglo XXI le otorgaron a la democracia una sustancia, que es la inclusión política, económica, social y cultural", expresó. Ese sentido de la democracia cambia la vida real de las personas, añadió. Mientras que el pueblo se aferró a la democracia, "la derecha no tuvo consensos necesarios para llevar a cabo golpes de Estados como el de Bolivia, porque necesita una fachada de cierto apego al Estado de Derecho", concluyó Romano.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista Russel Garay, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Honduras, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.Incertidumbre en Honduras a semanas de las elecciones presidencialesEn lo que concierne a la configuración política del país, "es importante recalcar que desde el golpe de Estado en 2009, Honduras a atravesado un deterioro en su democracia, lo cual ha desmejorado la confianza que tiene la población en las instituciones electorales, así como la participación de los principales miembros de la oposición en campaña abierta", señaló. En este marco, "mientras que en 2010 tuvimos un proceso electoral cuestionado, en 2013 hubo otro que dejó un clima de incertidumbre", indicó.Asimismo, "en 2017 hubo un fraude electoral que dejó un conflicto cuyo saldo fue de 40 personas asesinadas por ejército", indicó. Ello ha generado bastante incertidumbre en la población, "con lo cual ha habido poca participación en los debates abiertos", expresó Garay. Asimismo, "los cambios en los marcos institucionales a nivel electoral también ha generado incertidumbre", indicó. No obstante ello, "la oposición se consolida en una plataforma amplia, lo cual no tiene precedentes en la historia del país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los factores externos que inciden en la política exterior de los Gobiernos, en el marco de los procesos de gobernanza internacional.Feria Internacional del Libro en MontevideoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el presidente de la cámara uruguaya del libro, Álvaro Rissi, con quien dialogamos sobre la edición 43 de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla en la capital uruguaya.EXITEn Radio M24 también dialogamos con la Licenciada en Interpretación Musical por la UdelaR, Juanita Fernández y el percusionista español Roberto Maqueda. Con ellos dialogamos sobre EXIT, que es el primer Festival Internacional de Artes Experimentales que se desarrollará entre el 18 y 21 de noviembre en varias salas de Montevideo.

