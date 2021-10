https://mundo.sputniknews.com/20211029/soberbia-de-occidente-vuelve-a-intentar-dar-lecciones-a-rusia-1117693739.html

Soberbia de Occidente: vuelve a intentar dar lecciones a Rusia

Soberbia de Occidente: vuelve a intentar dar lecciones a Rusia

Occidente insta a Rusia a no acosar a la prensa independiente. Mark Zuckerberg cambia el nombre de Facebook. Se agrava el conflicto con los mapuches en... 29.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-29T18:31+0000

2021-10-29T18:31+0000

2021-10-29T18:31+0000

octavo mandamiento

rusia

facebook (red social)

occidente

meta (compañía)

censura

medios de comunicación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1117693709_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8b943c803dcb57011f67f0ca3e29aa31.png

Soberbia de Occidente: vuelve a intentar dar lecciones a Rusia Soberbia de Occidente: vuelve a intentar dar lecciones a Rusia

Occidente, el buenoLa Coalición para la Libertad de Prensa, una alianza internacional creada en 2019, instó a Rusia a poner fin a lo que califica como "creciente acoso a periodistas y medios de comunicación independientes". "Reiteramos nuestra condena a los ataques y el acoso del gobierno ruso contra periodistas y medios de comunicación independientes. Instamos a la Federación de Rusia a que cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a que respete y garantice la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas", señala una declaración conjunta firmada por 18 países.Alemania, Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Ucrania, son los países que firmaron el documento.La declaración de los 18 denuncia "detenciones sistemáticas" de periodistas mientras informaban de las protestas en apoyo del opositor Alekséi Navalni, actualmente encarcelado. Debemos recordar que se trata de unas protestas no autorizadas en condiciones de la pandemia y en las que la mayoría eran jóvenes, si no decir niños, movilizados por los activistas de la plana mayor de Navalni, en quien Occidente prefiere ver un preso político, mientras en realidad cumple una condena acusado de delitos que no tienen nada que ver con la actividad política.En lo que se refiere a "detenciones sistemátics" de periodistas mientras informaban de esas protestas, se trata de los casos cuando no se limitaban a cubrir esas acciones como reporteros, sino que se convertían en sus participantes, obstaculizando a veces a la policía el cumplimiento de sus funciones.Llama la atención que entre los firmantes figuran Alemania, Francia, Letonia, Reino Unido, Ucrania y, por supuesto, EEUU. Por un lado, en EEUU el canal ruso RT fue objeto de una fuerte presión. En el Reino Unido en varias ocasiones a los periodistas rusos se les negó acreditación a diferentes eventos, entre otros a una conferencia dedicada... a la libertad de expresión.También podemos recordar que Radio Sputnik tuvo que cerrar su delegación en Reino Unido y cesar las emisiones en inglés para el auditorio local. Asimismo, en agosto pasado YouTube eliminó dos canales en alemán pertenecientes a RT sin posibilidad de recuperarlos. Hablando de Francia, podemos señalar que tanto RT como Sputnik fueron objeto de presión de parte de las autoridades galas, en particular, corrían el riesgo de quedarse sin financiación tras recibir avisos de un eventual cierre de sus cuentas bancarias.El caso de Ucrania des más sencillo. En el país prácticamente están prohibidos los canales rusos de televisión y las emisoras de radio en ruso. Los jefes y periodistas de una veintena de medios rusos son personas non grata en Ucrania. Sin embargo, hay periodistas ucranianos acreditados oficialmente en Rusia que trabajan sin sentir presión alguna.En junio de 2020, el Gobierno letón prohibió la transmisión de los canales rusos RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary y RT TV. El 26 de octubre se conoció que el Servicio de Seguridad Estatal de Letonia finalizó la investigación en el marco de un expediente judicial, abierto aún el año pasado, en relación a 14 periodistas que colaboraron con los medios rusos Sputnik Letonia y Baltnews. Sobre la persecución de los periodistas que trabajan para medios rusos en Letonia, habló este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en su rueda de prensa semanal:"A raíz de los resultados de esa investigación a los periodistas se les presentaron una acusación de violación de las sanciones de la UE. De hecho, quieren castigar a estos periodistas por cumplir sus deberes profesionales. Ahora corren el riesgo de pagar multas contundentes y hasta ser condenados a prisión", dijo Zajárova.Añadió que "el panorama es deprimente. Ignorando por completo nuestros numerosos llamados a dejar de llevar a cabo la política destructiva de segregación de los medios de prensa en "leales" e "inconvenientes" y negarse de la práctica del "peinado" de su espacio mediático de los medios rusos o rusoparlantes, Riga sigue fiel a su rumbo, convirtiendo en declaraciones vacías sus aseveraciones sobre el respeto a la libertad de expresion, el pluralismo y la necesidad de proteger a los periodistas. ¿Dónde esta la OSCE? ¿Dónde están los representantes para la libertad de los medios? Queremos una reacción acertada. Si antes llamábamos a reaccionar, ahora exigimos que rindan las cuentas porque tenemos derecho a eso", declaró la portavoz de la carftera de Exteriores de Rusia.Meta 'verso' Zuckerberg: ¿busca lavar la imagen de Facebook?¡Adiós, Facebook! ¡Hola, Meta! Hecho histórico. Así se podría interpretar la decisión de Mark Zuckerberg de cambiar el nombre de la compañía. Meta será el paraguas bajo el cual la empresa reunirá sus diversos productos: las redes sociales Facebook e Instagram, el mensajero instantáneo WhatsApp, la plataforma de realidad virtual Oculus y mucho más.Según el propio Mark Zuckerberg, el nuevo nombre busca destacar este cambio: la transformación de su compañía en algo más que una red social y aplicaciones. Durante la conferencia anual Facebook Connect, el ahora presidente de Meta explicó que la palabra 'meta' proviene de la palabra griega que significa 'más allá'."Para mí, simboliza que siempre hay más para construir, y siempre hay un próximo capítulo de la historia. La nuestra es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de lo que imaginamos: en una familia de aplicaciones que las personas usan para conectarse entre sí, encontrar su voz y comenzar negocios, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo". Estas fueron las palabras de Zuckerberg, quien señaló asimismo que la nueva marca centra la atención de la compañía en el metaverso, donde los usuarios abandonarán las pantallas y experimentarán el efecto de estar presente en una realidad virtual.La noticia ha tenido una gran repercusión internacional, también en los medios de comunicación. La CNN califica como "momento delicado" de Facebook. La cadena prefiere no extenderse demasiado sobre de qué se trata, algo que sí hace el diario La Nación, constatando que el anuncio llega "en el momento más oscuro de Facebook", el servicio que usan 2.900 millones de personas y el más importante de Meta."Mientras que Instagram y WhatsApp siguen creciendo y gozan de buena imagen, y mientras la compañía ve que los esfuerzos por subirse al tren TikTok (con funciones semejantes) no terminan de dar frutos, Facebook está, como nunca, bajo el escrutinio de la prensa y los gobiernos: al escándalo de Cambridge Analytica y la injerencia de Facebook en las elecciones de Estados Unidos; a la percepción de la influencia polarizante que la red social tiene en general en la sociedad se suman, ahora, las declaraciones de la exempleada de Facebook, Frances Haugen, y la filtración de múltiples documentos que sugieren que la compañía es consciente de la influencia negativa que pueden tener sus productos (Meta dice que esos documentos están sacados fuera de contexto)", escribe el medio, señalando que el anuncio de Zuckerberg "funciona como una suerte de escape hacia adelante".Lo mismo se puede leer en el diario ABC en un artículo titulado: "Zuckerberg intenta capear la crisis de imagen de Facebook rebautizando su emporio". Se indica en el texto que la iniciativa persigue cubrir tras un tupido velo los últimos escándalos de la compañía. En este contexto, se citan las siguientes palabras de la experta en redes sociales Lorena Blasco: "Veo la estrategia que hay detrás. Están intentando convertirse en algo más que en una gran empresa de redes sociales. El problema es que la firma arrastra un problema reputacional preocupante y unas percepciones de marca muy negativas. Tengo dudas de si, en el corto plazo, ayudará a que las percepciones de la empresa mejoren o si le va a costar más esfuerzo". Por su parte, ABC añade que los escándalos recientes también le han costado dinero a Facebook. En los últimos cinco días, por ejemplo, sus acciones han acumulado una caída del 5%.Cabe indicar que, en agosto del 2020, los laboratorios de realidad virtual y realidad aumentada de Zuckerberg fueron reestructurados en una nueva entidad: Facebook Reality Labs. Desde entonces, hasta una quinta parte de la fuerza laboral de Facebook, unos 10.000 empleados, se ha dedicado a trabajar en el programa. A principios de octubre, la compañía reveló planes para contratar a otros 10.000 empleados más en Europa que también trabajarán en su proyecto de metaverso, recuerda el canal Noticieros Televisa.Mientras, los 'meta memes' no se hicieron esperar. En Twitter las reacciones sobre el cambio de nombre de Facebook fueron inmediatas, dado que es uno de los cambios más importantes de la empresa debido al impacto que tiene en la vida diaria de millones de personas. Muchas de los memes giran en torno a abusos de Facebook como la filtración de los datos personales de millones de sus usuarios. Un usuario escribe, en referencia a que 'meta' proviene de la palabra griega que significa 'más allá', que la intención de Zuckerberg es ir "más allá" en sus "mentiras , estafas y especulación".La guerra mortal de Instagram contra una escuela de historia rusaUna guerra mortal. Fue la que Instagram le declaró a Rusia.Studio, una escuela online de historia y cultura del gigante euroasiático, cuyas cuentas fueron eliminadas de esta red social con aparentes motivos políticos.Todo apunta a que las causas de esta cacería –y es que fueron retiradas las cuatro cuentas de Rusia.Studio– fue que la escuela 'se permitía' enfocar algunos hechos históricos de una manera diferente a la que se hace "en Occidente normalmente", tal y como se desprende de las palabras a Sputnik de su fundadora, Aglaia Nikonorova.Entre los casos que causaron el malestar de Instagram, mencionó una publicación acerca de Alejandro III de Rusia, el emperador preferido de Vladímir Putin, donde el 'pecado' de este post habría sido la simple mención de la palabra "Putin", indicó la también analista política, al señalar que la última cuenta fue cerrada luego de que se tocara "el tema de Kósovo".Subrayó que las cuentas fueron cerradas "muy drásticamente", donde la actuación de Instagram podría igualarse a un asalto con robo, teniendo en cuenta que la escuela invirtió "alrededor de 3.000 dólares" en publicidad, sin que se explicaran claramente los motivos de la persecución."Yo creo que sí hay una cuestión política detrás", apuntó Nikonorova, quien llamó la atención sobre el hecho de que las cuentas fueron bloqueadas en el mismo momento en que la prensa occidental informaba sobre el cierre de "equis cantidad de cuentas" presuntamente "financiadas por el Estado ruso"."De hecho, decían que son cuentas chiquitas que se hacen pasar por medios de comunicación y que han sido cerradas, porque pertenecen al servicio de inteligencia ruso", manifestó.Unos hechos que, según Nikonorova, ponen de relieve el desprecio de las grandes tecnológicas occidentales por la libertad de expresión, donde la verdadera regla de sus redes sociales es que pueden eliminar "cualquier cosa" que se les dé la gana, sin preocuparse por dar una explicación clara.Añadió que este desprecio está reflejado también en que "medios de comunicación estatales rusos como RT o Sputnik", así como los de Irán o China, "están todos marcados como medios de comunicación que están financiados por estos Estados", algo que no ocurre en casos como la BBC.En este contexto, Nikonorova resaltó "un gran trabajo de marketing" para hacer que la ciudadanía occidental no lo vea como censura.Elecciones y protestas marcan la agenda de noviembre en los países del ALBAEl 7 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Nicaragua. Mientras, para una semana más tarde se ha convocado a protestas en Cuba, y para el 21 de noviembre habrá elecciones regionales y municipales en Venezuela.Sobre todos estos eventos EEUU ya ha dejado clara su postura. ¿Qué esperar? Sobre el panorama latinoamericano Octavo Mandamiento conversó con Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA].Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, facebook (red social), occidente, meta (compañía), censura, medios de comunicación, аудио