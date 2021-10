https://mundo.sputniknews.com/20211029/retiran-el-mandato-a-un-diputado-brasileno-por-noticias-falsas-sobre-voto-electronico-1117664821.html

Retiran el mandato a un diputado brasileño por noticias falsas sobre voto electrónico

Retiran el mandato a un diputado brasileño por noticias falsas sobre voto electrónico

MOSCÚ (Sputnik) — En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior Electoral de Brasil retiró el mandato a un diputado por noticias falsas sobre el voto... 29.10.2021, Sputnik Mundo

Se trata de una decisión que "no tiene precedentes y crea jurisprudencia para casos similares de las próximas elecciones", destaca el texto.El TSE condenó a Francischini, que ocupó el cargo de diputado federal en 2018 y fue el candidato a diputado estatal más votado, por "mal uso de los medios de comunicación, además de abuso de poder y autoridad política"."El día de las elecciones, hizo un directo para difundir noticias falsas de que dos urnas fueron manipuladas y aparentemente no aceptaron votos para el entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro. En la transmisión, también afirmó que se habían incautado las urnas y que habría tenido acceso a documentos del Tribunal Electoral que confirmarían el fraude", se explica.El ya exdiputado, que no podrá presentarse a las elecciones antes de 2026, pertenece al Partido Social Liberal por el que Bolsonaro se había postulado a las presidenciales.El propio presidente brasileño ha cargado en más de una ocasión contra el uso de urnas electrónicas en la votación.

