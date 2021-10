https://mundo.sputniknews.com/20211029/que-sera-con-tu-cuenta-de-facebook-con-el-cambio-a-meta-1117678765.html

¿Qué será de tu cuenta de Facebook con el cambio a Meta?

Ante el cambio de nombre de la compañía Facebook a Meta ha surgido una duda entre los usuarios: ¿su cuenta en la red social tendrá algún cambio? 29.10.2021, Sputnik Mundo

Este 28 de octubre, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la compañía cambiaría de nombre a Meta. ¿La razón? El nombre de Facebook ya no representaba el futuro de la empresa ni abarcaba todo lo que ofrecen. Sin embargo, la red social Facebook seguirá ostentando dicho nombre al igual que Instagram, WhatsApp y las otras redes pertenecientes a Zuckerberg; es decir, el cambio de nomenclatura se dio en el nombre de la compañía, más no en la red social. ¿Por qué Meta?De acuerdo con Zuckerberg, la palabra meta viene del latín "más alla" y es justamente este término lo que, de acuerdo con el empresario, resume su visión a futuro de la empresa, con la cual buscará crear un metaverso. En una carta en donde explicó sus motivos para decir adiós al nombre de Facebook como compañía, el fundador de la red social explicó a grandes razgos qué es un metaverso. "La cualidad que define al metaverso será una sensación de presencia, como si estuvieras allí mismo con otra persona o en otro lugar. Sentirse verdaderamente presente con otra persona es el último sueño de la tecnología social y por eso estamos enfocados en construir esto. En el metaverso, podrás hacer casi cualquier cosa que puedas imaginar: reunirse con amigos y familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear, así como experiencias completamente nuevas que no se ajustan a nuestra forma de pensar las computadoras o los móviles hoy en día", señaló.

