¿Qué alimentos reducen la probabilidad de sufrir un ictus?

2021-10-29T15:14+0000

2021-10-29T15:14+0000

2021-10-29T15:14+0000

estilo de vida

💗 salud

enfermedad

🥚 alimentación

El ictus es una de las principales causas de muerte en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, este mal es el segundo más mortífero en el mundo, además de la principal fuente de discapacidad física en las personas adultas y la segunda en demencia. Cada año, 15 millones de personas en el mundo sufren un infarto cerebral, de los cuales cinco millones mueren. En otros cinco millones, el ictus provoca una discapacidad permanente. En España, esta enfermedad afecta 110.000 personas anualmente, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Es la primera causa de muerte entre las mujeres.Es importante saber detectarlo, pero también prevenirlo. Más del 80% de los casos de accidente cerebrovascular se pueden evitar. A pesar de que con el paso de los años las personas somos más propensas a padecer uno, hay maneras de reducir los riesgos. La mayoría están relacionados con los hábitos de vida. Dejar de fumar, limitar el consumo del alcohol, realizar ejercicio de forma regular, sortear el sobrepeso y el estrés crónico y controlar adecuadamente la tensión arterial, el azúcar y el colesterol son claves para escapar del ictus. También es fundamental llevar una buena alimentación.Qué comer para prevenir el ictusLa dieta mediterránea es una de las mejores formas de combatir esta enfermedad. Los alimentos que ayudan a mantener a raya la hipertensión y la obesidad son clave, ya que estos males suelen esconderse tras la mayoría de ictus. Por ejemplo, el salmón, la avena, el aguacate, las legumbres o el kiwi.Además, un incremento de 1.000 miligramos de potasio reduce hasta un 11% el riesgo de padecer un derrame cerebral, especialmente los isquémicos. Así, el plátano, los frutos secos o las verduras de hoja verde son buenos aliados, junto a los ya nombrados kiwi y aguacate.Mejorar la circulación es importante, por lo que se recomienda consumir alimentos ricos en antioxidantes. Es el caso de los frutos del bosque, los cítricos, el ajo o el aceite de oliva. Estos contribuyen a reducir la inflamación, la acumulación de placas en las arterias y a ensanchar los vasos sanguíneos. En este sentido, el pescado azul también es bueno, ya que el omega-3 de su grasa tiene también capacidad antiinflamatoria. El atún, el salmón o las sardinas son algunos de los miembros de esta familia alimentaria marina.La avena y los alimentos ricos en fibra previenen la ateroesclerosis, causa del estrechamiento de los vasos sanguíneos. A su vez, los productos con importantes cantidades de fosfatos rebajan la presión arterial. Es el caso de las habas, las espinacas, la soja o los cítricos.Qué no comer para evitar el ictusEn la lista negra, refrescos, bollería industrial, las patatas fritas de bolsa, las galletas o los alimentos preparados. Un grupo de productos que favorecen el taponamiento de venas y arterias. También la carne roja, por lo que se recomienda sustituirla por la de ave o consumirla de manera ocasional.Una serie de cambios que beneficiarán al estado de salud del sistema circulatorio y por ende a la menor probabilidad de sufrir un infarto cerebral . Llevar una buena alimentación no garantiza que no se pueda padecer un ictus. Pero, sí agarrar menos papeletas.

