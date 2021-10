https://mundo.sputniknews.com/20211029/productores-organicos-se-agremian-en-mexico-para-enfrentar-los-agrotoxicos-1117686188.html

Productores orgánicos se agremian en México para enfrentar los agrotóxicos

México fue el primer país de Latinoamérica en abrir una ruta de salida del glifosato, el principal químico usado por la agricultura industrial. En este camino... 29.10.2021, Sputnik Mundo

Tras dos días de reunirse en un congreso en las instalaciones de la cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan, en el estado Puebla, 140 representantes de organizaciones vinculadas a la producción orgánica de 17 estados de la República, se conformaron en una Unión Nacional de Productores de Bioinsumos comprometidos "con los alimentos sanos"."México vive el dolor de parto de un modelo agotado, pero que todavía no ve la luz del nuevo. La industria química mostró su resistencia a este proceso con una lluvia de amparos judiciales, pero también desdoblándose mágicamente como verdes", dijo a Sputnik Luis Patiño, Secretario de la Nueva Unión de Productores de Bioinsumos.La fuente explicó que el 80% de los productores mexicanos son pequeños, con producciones de menos de 5 hectáreas, quienes han sido los pioneros en el país en las técnicas de agroecología y el uso de bioinsumos (no químicos) para producir alimentos sanos.En este contexto, la Unión exige que el programa de entrega de fertilizantes gratuitos del Gobierno Federal, a cargo de la Secretaría de Agricultura (SADER) destine la mitad de su presupuesto a bioinsumos. También entabló contacto con la Secretaría del Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat) y la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris) para una fiscalización efectiva de los químicos prohibidos y nocivos para la salud que entran al país.Aunque la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, se presentó a las instalaciones de la cooperativa Tosepan en Cuetzalan, al final del congreso de productores de bioinsumos Patiño señaló que su camino es independiente: "No estamos necesariamente alineados pero sí coincidimos", apuntó el Secretario de la Unión.Facilitar esta interlocución con el Gobierno para un amplio universo de pequeños productores orgánicos de México es otro de los propósitos de su agremiación. Patiño señaló que se le comunicó a la Secretaria Albores los primeros puntos comunes emergidos del congreso.También se espera ahondar la comunicación con la Subsecretaría de autosuficiencia alimentaria a cargo de Víctor Suárez Cabrera; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y particularmente, las instituciones vinculadas al Grupo intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y recursos naturales (Gisamac).Estas instituciones están directamente comprometidas por el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020 que abrió la ruta crítica para la eliminación del glifosato de los campos mexicanos antes del 2024.En especial, la Unión de Productores de Bioinsumos ya envió una comunicación al despacho del Secretario de Salud, Jorge Alcocer, para promover modificaciones a la ley general de salud."Solicitamos una audiencia con el Secretario de Salud porque hace falta que se actualice un marco regulatorio que tiene muchos años, y que ya no protege cabalmente la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la entrada al país de sustancias tóxicas que están prohibidas en otros países", concluyó Patiño.

