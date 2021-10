https://mundo.sputniknews.com/20211029/por-que-es-importante-para-mexico-que-ebrard-hable-de-la-aprobacion-de-sputnik-v-en-el-g20-1117638016.html

¿Por qué es importante para México que Ebrard hable de la aprobación de Sputnik V en el G20?

¿Por qué es importante para México que Ebrard hable de la aprobación de Sputnik V en el G20?

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, será quien acuda en representación de México a la Cumbre G20 en donde expondrá el descontento del país respecto al... 29.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-29T15:48+0000

2021-10-29T15:48+0000

2021-10-29T15:48+0000

américa latina

g20

gobierno de méxico

💗 salud

andrés manuel lópez obrador

marcelo ebrard

cumbre de g20

méxico

sputnik v (vacuna)

cansino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117283229_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_467b68859a69e9b61c28e2b0ace815db.jpg

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre lo que él mismo ha calificado como una "ineficiencia" por parte de la OMS, la cual no ha dado la aprobación de uso de emergencia a la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino, las cuales han sido aplicados en varios países. Con llamados en su mañanera e incluso enviando una carta es como el mandatario mexicano ha demostrado su descontento por la decisión de la OMS, la cual ha tildado de tener un trasfondo político. Será la presencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), Marcelo Ebrard en la cumbre del G2O que se realizará en Roma, Italia, el próximo 30 y 31 de octubre, un nuevo intento por presionar a la OMS para que dé su visto bueno a dichas dosis. Pero... ¿Por qué el interés de México en que se aprueben las vacunas? ¿Será bien recibido el discurso de México ante las potencias mundiales? De acuerdo con el profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Carlos Pérez Ricart, el G20 es uno de los foros más importantes y, aunque generalmente a él acuden los presidentes, por lo que Ebrard tiene una responsabilidad histórica al representar a López Obrador. El experto asegura que uno de los grandes temas a abordar en el foro será precisamente la pandemia por COVID-19 y con su mensaje sobre la aprobación de las vacunas, México está jugando dos cartas: ser un mensajero de Rusia y China, países productores de las vacunas en cuestión, y su propio interés para que resuelva el tema y que los mexicanos puedan viajar a otros países, una actividad que se ve afectado pues en Estados Unidos y la Unión Europea solo se acepta la entrada a turistas que estén vacunados con dosis autorizadas por la OMS. "No solamente es un esfuerzo mexicano, sino global de los países que recibieron estas vacunas", aseveró el experto en entrevista con Sputnik, quien agregó que el G20 es un foro adecuado para abordar el tema de las vacunas. Pero, ¿viajar es realmente una prioridad en medio de una pandemia? De acuerdo con el académico, no todos los viajes son con efectos turísticos, además de que no poder entrar a otros países afecta también la reactivación económica de las naciones, incluida México. Si bien, asegura Pérez Ricart, el margen de acción de México en el G20 no es tan amplio, lo cierto es que se prevé que el tema sea también puesto en la mesa por parte de China y Rusia. "Hay una situación interesante porque no es una cosa mexicana, también impacta en su relación con Rusia y China", señaló. El G20 es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes. Está conformado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

https://mundo.sputniknews.com/20211022/oms-responde-al-llamado-de-amlo-de-aprobar-vacunas-sputnik-v-y-cansino-1117422870.html

https://mundo.sputniknews.com/20210521/amlo-a-g20-existe-acaparamiento-de-vacunas-por-parte-de-un-reducido-grupo-de-paises-1112417185.html

https://mundo.sputniknews.com/20210909/los-ministros-de-salud-del-g20-califican-sputnik-v-como-la-mejor-vacuna-anti-covid-1115874478.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

g20, gobierno de méxico, 💗 salud, andrés manuel lópez obrador, marcelo ebrard, cumbre de g20, méxico, sputnik v (vacuna), cansino, 💬 opinión y análisis