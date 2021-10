https://mundo.sputniknews.com/20211029/nueva-politica-contra-las-drogas-de-eeuu-en-colombia-trasciende-lo-represivo-1117706438.html

Nueva política contra las drogas de EEUU en Colombia trasciende lo represivo

BOGOTÁ (Sputnik) — La nueva estrategia antidrogas anunciada esta semana por EEUU con relación a Colombia intenta pasar de un punto de vista represivo hacia uno...

Los lineamientos para la relación entre Colombia (mayor productor mundial de cocaína), y Estados Unidos (uno de los mayores consumidores de esa droga a nivel global), revelados por la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, se basan en tres "pilares": la reducción de la cadena de suministro de drogas, el desarrollo rural, y la conservación de la Amazonía."No es solo medir la disminución de hectáreas (de cultivos de coca), sino tener unas métricas en la agenda socioeconómica de esas regiones", agregó el especialista.Esto, agregó, supone "crear economías lícitas en regiones apartadas", que es donde se produce la droga.Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado este año, Colombia tenía en 2020 unas 143.000 hectáreas cultivadas de coca.Aunque esto significó una reducción de 7% frente a 2019, el potencial de producción de cocaína aumentó 8%, con 1.228 toneladas por hectárea.Dicha producción se concentró en lo que la UNODC denominó "enclaves productivos", presentes en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca (suroeste), Norte de Santander (noreste), y Antioquia y Bolívar (noroeste).Acuerdo de pazLa mención al acuerdo de paz no es fortuita.El punto uno de ese tratado habla de una "reforma rural integral" para mejorar la infraestructura, adecuación de tierras, conectividad, entre otros temas históricamente rezagados en las regiones lejanas a los grandes centros urbanos del país.Y el punto cuatro del acuerdo, que aborda la "solución al problema de las drogas ilícitas", propone una sustitución de estas plantaciones, concertada con las comunidades.Ambos temas, el abandono estatal en zonas rurales de Colombia, y el auge de los cultivos ilícitos, son parte del cóctel que impulsa la producción de cocaína.Bernie Aronson fue entonces el enviado especial de EEUU a los diálogos que tenían lugar en Cuba y se reunió con ambos bandos, como muestra del apoyo del presidente Barack Obama (2009 - 2017) a los esfuerzos de paz colombianos."Ellos han entendido que la coca cumple un papel que hace las veces de Estado. Los campesinos cocaleros en el territorio dicen: "Si quieren que dejemos de cultivar, necesitamos que el Estado haga presencia, con lo que la hoja de coca da: salud, educación, vivienda", explicó Medina.Por ello, resulta clave "no la sustitución de cultivos, sino de ingresos. Garantizar condiciones de vida digna", agregó.El cumplimiento integral del acuerdo de paz, pedido por EEUU en su estrategia, representa además un impulso a la paz, tan criticada por Centro Democrático, el partido de Gobierno.La colectividad que llevó al poder al presidente Iván Duque promovió la campaña del "No" en el plebiscito de 2016, cuando se les preguntó a los colombianos si aprobaban el primer documento concertado con la guerrilla más antigua del continente.Lavado de dineroOtro aspecto para destacar de la nueva política antidrogas es el énfasis en toda la cadena de producción y no únicamente en los cultivos.Según Medina, la mención del lavado es destacable, por el cambio registrado en las organizaciones criminales actuales."El narcotráfico ya no funciona en las viejas lógicas. (…) Es difícil de confrontar porque ha hecho que muchos sistemas económicos y políticos se hayan convertido en mafiosos, donde se combina lo legal con lo ilegal", advierte el analista.La falta de mención de las aspersiones con glifosato, una de las "armas" de Colombia para reducir los cultivos a finales de los 90 y comienzos del 2000, en cooperación con EEUU, representa, igualmente, un giro en la estrategia de Washington.Las fumigaciones aéreas con este químico están prohibidas en Colombia desde 2015 por orden de la Corte Constitucional, decisión que el actual Gobierno ha pedido revisar."Si bien la naturaleza de la estrategia nos haría pensar que la fumigación no es la prioridad, podemos decir que tampoco está descartada", subrayó por su parte Palma.AmbienteEl documento del Gobierno estadounidense tiene un espacio dedicado a la protección de la Amazonía.Para Palma, el "énfasis que se le hace a la dimensión ambiental del problema es un cambio importante, porque no se había discutido lo suficiente antes".Nacionalmente, se conocía del impacto de los cultivos en los parques naturales de uno de los países más biodiversos del mundo, "pero no aparecía como un punto específico de la estrategia antidrogas y aquí se reconoce", añadió.La relación entre EEUU y Colombia ha estado históricamente marcada por la lucha antidrogas, especialmente a partir de la firma del llamado Plan Colombia, en 1999, en que ambos países acordaron el fortalecimiento de las fuerzas militares colombianas.Esa cooperación era inicialmente de 7.500 millones de dólares, de los cuales Colombia aportaría 4.000 millones, aunque el monto ha ido aumentando con los años.

