Ministro argentino pide a G20 flexibilizar los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas

Guzmán sugirió "exenciones de algunos de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la producción de vacunas", durante su intervención en el foro.El ministro argentino propuso en total cuatro medidas para contribuir a una mejor salud pública mundial, tras la pandemia de COVID-19 que paralizó las economías durante 2020 y parte de 2021.La primera de ellas hace referencia a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) para la producción de vacunas.Guzmán afirmó que "las reglas deben ser adaptables para hacer frente a los imprevistos, de lo contrario no funcionan".La segunda aludió a la necesidad de liberar los pedidos por parte de países desarrollados que han comprado más vacunas contra el COVID-19 de las que precisaban.Esta situación ha creado "escasez para miles de millones de personas en países de ingresos bajos y medios", refirió el ministro.Durante su discurso, el ministro argentino también reclamó que se incremente la transferencia tecnológica de las vacunas para poder aumentar la capacidad productiva.Por último, Guzmán reclamó normas para que las asignaciones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) puedan ser utilizada en políticas públicas que demande la gestión de la pandemia."En muchos países los nuevos DEG pertenecen y están en poder de los bancos centrales y los tesoros no pueden utilizarlos para financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia. Se debe encontrar un mecanismo para solucionar esta situación", esgrimió Guzmán.El ministro destacó la campaña de vacunación llevada adelante en su país que permitió que casi el 75% de la población haya recibido una dosis y más del 55% esté inmunizada contra el COVID-19.Tras recordar que el Gobierno inició la vacunación en niños de 3 años en adelante, el titular del Palacio de Hacienda advirtió que "el costo de la inacción es grande en comparación con los beneficios de la acción"."Entonces uno se pregunta: si no logramos mejorar la cooperación global cuando la relación costo-beneficio es tan alta en el corto plazo, ¿cómo vamos a lograr la cooperación en temas en los que los beneficios se verán a más largo plazo, como el cambio climático?", concluyó.La reunión Conjunta de Ministros de Economía y Salud del G20 es la última reunión del foro durante la presidencia italiana antes de la cumbre de líderes que se celebra entre este 30 y 31 de octubre.

