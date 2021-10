"Meta cumplida": los momentos más polémicos de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20211029/meta-cumplida-los-momentos-mas-polemicos-de-lopez-gatell-durante-la-pandemia-de-covid-19-1117698522.html

Tras la presentación de resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió y recibió sendos halagos de Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, quien le dijo: "Siempre fuiste para nosotros el guía, el líder, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley".Pero el verdadero protagonista –o antagonista, porque las críticas ya le llueven por montones– fue Hugo López-Gatell. El hombre que todos los días presentaba los números de muertes y contagios por COVID-19 para después enrollarse en conflictos con otros políticos y con sus enemigos favoritos: los periodistas.Aquí recopilamos algunos de los momentos más polémicos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.1) El enamoramiento. Durante las primeras semanas de sus conferencias informativas diarias, López-Gatell se convirtió en un fenómeno mediático positivo, algo que casi ningún político logra en México. Al ser presentado como uno de los mejores epidemiólogos del mundo, alejado de toda ideología partidista, surgieron en su honor clubs de fans, stickers de WhatsApp, memes y hasta hubo quien lo señaló como posible candidato presidencial para 2024. Sin embargo, el pedestal en el que estaba se derrumbaría pronto.2) La cercanía con AMLO. Fueron 450 horas las que López-Gatell utilizó para informar, diariamente, la situación de la pandemia en México. El tiempo suficiente para que su discurso apolítico se resquebrajara ante los cuestionamientos de la prensa y la oposición. El político venció al científico y rápidamente López-Gatell.El 6 de mayo de 2020, después de que una periodista le preguntara si había mentido al país sobre el número de muertes y contagios por COVID, el funcionario enfureció y atacó a la administración pasada de Enrique Peña Nieto y su secretario de Salud, José Narro: "Mejor hablemos sobre los 307 hospitales que quedaron abandonados; ahorita me acordé del doctor Narro con ese dato: 307 hospitales quedaron abandonados en la administración anterior, por distintas razones". Ese sería el primero de varios comentarios de tintes políticos que haría a lo largo de la contingencia sanitaria.3) "El golpismo" de los niños con cáncer. El 28 de junio de 2021, cuando el Gobierno de AMLO era duramente criticado por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, López-Gatell hizo una declaración que sepultó su popularidad:"Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez la vemos más posicionada como parte de una campaña (que va) más allá del país, una campaña de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana con una visión casi golpista", dijo el funcionario al programa Chamuco TV, de Canal 22.Inmediatamente fue vilipendiado en redes sociales por sugerir que había un presunto golpismo ultraconservador en las protestas de los padres de los niños con cáncer, quienes exigían medicamentos para los tratamientos. Después, Gatell dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas y que se refería a que los grupos de derecha utilizaban este problema para impulsar sus ataques al Gobierno.4) ¿Sirve o no sirve el cubrebocas?Desde sus primeras conferencias al público, López-Gatell dejó clara su postura sobre las mascarillas: no sirven de mucho. Ni siquiera AMLO portaba cubrebocas en sus eventos… El 27 de abril, el funcionario reviró su postura y aseguró que el cubrebocas era esencial. Además, no fueron pocas las veces que declaró que la recta de la pandemia estaba aplanada, cuando en realidad los casos sólo mostraban tendencias al alza.5) El "Quédate en casa" no aplica para todosQuédate en casa fue el lema más pronunciado por López-Gatell desde que comenzó la contingencia. Lo dijo muchas veces con tono inquisidor para que las familias mexicanas entendieran el mensaje. Sin embargo, el 3 de enero de 2021, justo cuando México atravesaba por su segunda ola de contagios, el subsecretario fue visto sin cubrebocas y de vacaciones en una playa de Oaxaca en un restaurante de Zipolite, donde la sana distancia no se respetaba en lo más mínimo, según se apreció en las fotografías difundidas en redes sociales. Aunque fue severamente criticado, López-Gatell desestimó los señalamientos y aseguró que no tenía posibilidad de contagiar a nadie. Dijo que había viajado con familiares cercanos y aseveró: "No tengo nada que esconder".

