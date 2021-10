https://mundo.sputniknews.com/20211029/la-extradicion-interminable-la-entrega-de-hugo-carvajal-a-eeuu-sigue-paralizada-1117686187.html

La extradición interminable: la entrega de Hugo Carvajal a EEUU sigue paralizada

MADRID (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España aprobó la entrega de Hugo Carvajal a EEUU para ser juzgado por delitos de terrorismo y narcotráfico en... 29.10.2021, Sputnik Mundo

Todo parecía listo hace una semana. La Audiencia Nacional acordó la ejecución de la extradición el 21 de octubre y las autoridades policiales ultimaban los detalles para meterle en un avión rumbo a EEUU el sábado, 23 de octubre. Sin embargo, la víspera de su salida la defensa del exmilitar consiguió paralizar la entrega señalando un defecto de forma en un auto de hace más de un año.El Pleno de la Audiencia Nacional se reunió este viernes, 29 de octubre, para solventar el defecto de forma, relativo a la obtención de garantías de que el reclamado obtendrá un trato justo –es decir, que no se le impondrá cadena perpetua– en EEUU. Ahora, la parte estadounidense dispone de un plazo de 45 días para ofrecer su respuesta, que después deberá ser analizada por la Audiencia, un proceso que de nuevo desdibuja el horizonte temporal para la extradición.Dentro y fuera del juzgadoEsta secuencia refleja a la perfección la tenacidad de Carvajal a la hora de encontrar recursos, ya sea dentro o fuera de los juzgados, para dilatar su entrega. Primero fue huyendo de las autoridades: en el momento en que se aprobó su extradición Carvajal ya estaba en paradero desconocido, y así permaneció casi dos años, hasta pasado el 2 de septiembre.En ese tiempo, según informó la Policía Nacional, el exmilitar se refugió en las viviendas de allegados, permaneciendo escondido, prácticamente sin ver la luz del sol. Además, se sometió a cirugía estética y las pocas veces que salía –normalmente para cambiar de domicilio– lo hacía envuelto en disfraces, pelucas y barbas postizas para evitar ser reconocido.Cuando los agentes irrumpieron en el piso donde se escondía, Carvajal se encontraba en el fondo de la vivienda, con un cuchillo en sus manos, lo que casi parece un anticipo de cómo encaró después su estrategia judicial: arrinconado, pero a la ofensiva.Ofensiva judicialPese a su detención, no se pudo proceder a su entrega de forma inmediata. Los juzgados españoles pasaron los últimos meses haciendo frente a una batería de recursos presentados por la defensa de Carvajal. Varios de ellos fueron resueltos de forma reciente.Por ejemplo, el Tribunal Supremo rechazó el 26 de octubre un recurso contra el acuerdo del Gobierno de España que ratificó la decisión de la Audiencia Nacional sobre su extradición. Sin embargo, el recurso verdaderamente efectivo para dilatar el proceso fue el presentado contra el Ministerio del Interior por haber denegado su petición de asilo en septiembre de 2019.En ese momento, la Oficina de Asilo no pudo comunicarle la denegación porque se encontraba en paradero desconocido. Se hizo dos años después, tras su detención, lo que le habilitó para recurrir la decisión, dejando su extradición en pausa, ya que una eventual concesión del asilo cambiaría su estatus jurídico en España.Finalmente, la denegación definitiva llegó el 19 de octubre, despertando el reproche de la Audiencia Nacional, que afeó al venezolano el "uso fraudulento" de instrumentos jurídicos para evitar la extradición, una estrategia que se hizo más evidente en fechas posteriores, porque para entonces Carvajal ya se había encargado de abrir otros frentes judiciales.La causa de PodemosPrimero pidió ser considerado testigo protegido en una causa sobre terrorismo internacional y después acusó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero de tener minas de oro secretas en Venezuela. Finalmente, dijo tener información que implica a dirigentes de Unidas Podemos –uno de los dos partidos del Gobierno de España–, en el cobro de dinero procedente de Venezuela.Esto propició que el juez García Castejón, de la Audiencia Nacional, reabriera la causa cerrada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal del partido, citando a Carvajal a declarar como testigo, lo que despertó una disputa interna en el seno del Tribunal.La Sala de lo Penal –la encargada de la extradición– ordenó el pasado jueves, 21 de octubre, la ejecución de la entrega a pesar de las peticiones de García Castejón para permitir su declaración de forma presencial. En una providencia, la Sala reprochó a Carvajal su "estrategia dilatoria", destacando que tuvo más de dos años para colaborar con la justicia, pero decidió hacerlo cuando su entrega era inminente.En un tono muy duro contra García Castejón, la sala pidió a las autoridades policiales y penitenciarias atender "únicamente" a sus órdenes, ignorando cualquier petición del instructor.Pese a este intento de poner fin al culebrón judicial, un día después llegó la paralización por el defecto de forma, y finalmente Carvajal pudo declarar en la causa sobre Podemos, que seguirá adelante con la citación de testigos protegidos para tratar de corroborar los hechos descritos por el exmilitar venezolano.En principio, la petición de garantías de trato formulada por la Audiencia Nacional a EEUU es el último fleco pendiente para ejecutar la extradición, pero la experiencia –y los múltiples frentes judiciales abiertos por Carvajal– invitan a no descartar más giros de última hora.

