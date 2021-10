https://mundo.sputniknews.com/20211029/la-curiosidad-lo-llevo-a-rusia-y-hoy-es-su-casa-la-historia-de-un-fotografo-argentino-1117699793.html

La curiosidad lo llevó a Rusia y hoy es su "casa": la historia de un fotógrafo argentino

El fotógrafo Fernando Samora, oriundo de la Patagonia argentina, sintió curiosidad por la cultura rusa y comenzó a aprender el idioma en 2016. Cinco años... 29.10.2021, Sputnik Mundo

No es la primera vez que Fernando se adentra en un país extranjero, ya que vivió tres años y medio en Brasil. Allí surgió su interés por Rusia, comenzó a estudiar el idioma en Sao Paulo y luego emprendió su travesía.El fotógrafo destacó la importancia de practicar el idioma en su lugar de origen porque, si bien su aprendizaje de ruso en Brasil le brindó una base, fue insuficiente: "El hecho de no estar en contacto con el idioma, no tener la práctica diaria que se necesita es muy difícil".En Rusia, Fernando estudia dirección en televisión, una carrera de grado de cuatro años, gracias a una beca que obtuvo en Argentina.Desde su perspectiva, el formato tradicional de hacer televisión está cambiando por la influencia de las redes sociales. A través del aprendizaje adquirido en su carrera puede adaptarse a formatos más clásicos o a plataformas de Internet como Youtube.Actualmente, el argentino vive de la fotografía y ocasionalmente oficia de traductor de tesis, tanto de español como de portugués.Si bien extraña a sus afectos y el lugar que lo vió nacer, regresar al país sudamericano no está dentro de sus planes.Más allá de Argentina y de MoscúLlegar a Moscú no fue suficiente, sino que el fotógrafo invirtió sus momentos libres en conocer cada rincón de Rusia.Es así que, en dos oportunidades durante sus vacaciones académicas, emprendió un viaje de 52 y 31 días, respectivamente.Conoció la península volcánica Kamchatka —al este de Rusia—, donde un lugareño se ofreció a darle la bienvenida y acogerlo en su casa de campo. También se hospedó en hostels y realizó tours en solitario que le permitieron nutrir su experiencia con otros desconocidos.En cada uno de esos intercambios nuevas personas le aconsejaban sobre posibles destinos.Así terminó conociendo Jabárovsk, la ciudad ubicada en el Lejano Oriente ruso, y la ciudad portuaria Vladivostok, desde donde viajó de regreso a Moscú en el Transiberiano, en el que recorrió 9.288 kilómetros.En su segundo viaje conoció la Magadán, una ciudad por la que según el entrevistado "no hay formas de llegar por tierra" porque en invierno se congelan las carreteras. "Los rusos hablan de esa ciudad como si fuera una isla porque realmente queda aislada" dice Fernando.El argentino también visitó Yakutsk, cercana a Oimiakón, una de las ciudades más frías de Rusia; Murmansk —ubicada en el extremo noroeste del país—, donde pudo observar maravillosas auroras boreales y Kaliningrado, la ciudad separada del resto del territorio ruso que limita con Lituania y Polonia.

