Estas son las pastas de dientes que México retira del mercado por publicidad engañosa

La Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) reitrará del mercado marcas de pastas de dientes que no cumplen con lo que establecen en su etiqueta... 29.10.2021, Sputnik Mundo

El titular del organismo, Ricardo Sheffield, declaró que para el número de noviembre de la Revista del Consumidor se analizaron 33 marcas de dentríficos, de los cuales 19 resultaron con observaciones por incumplimiento.El funcionario federal indicó que de esas 19 marcas, ocho no sustentaban lo que decían en la etiqueta (como que eran recomendadas por odontólogos); una no logró comprobar que remueve "suavemente la placa"; otra aseguró ser orgánica sin demostrarlo, y cinco sostienen que no dañan el esmalte pero no lo fundamentan.Marcas que serán inmovilizadasEl titular de la Profeco dio a conocer tres marcas de pastas de dientes que serán inmovilizadas, por no comprobar lo que promete y por usar ingredientes nocivos.Una de las marcas es Green Doctor Organic Kids, la cual usa bicarbonato a pesar de ser un ingrediente abrasivo. Otra marca infantil que será sacada del mercado es Gum Barbie, la cual sostiene que es recomendada por odontólogos, pero no lo demuestra conforme a la norma.Finalmente, Dentalmax DIstroller, también será inmovilizada ya que, según Ricardo Sheffield, "tiene una leyenda ridícula".

