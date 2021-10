https://mundo.sputniknews.com/20211029/el-presidente-paraguayo-destaca-un-crecimiento-economico-esperanzador-del-pais-1117676619.html

El presidente paraguayo destaca un crecimiento económico "esperanzador" del país

El presidente paraguayo destaca un crecimiento económico "esperanzador" del país

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirmó que su país vive un momento esperanzador con respecto a su crecimiento económico y... 29.10.2021

Destacó que es el único país en la región que en plena pandemia disminuyó su pobreza extrema."No lo dice el presidente, lo dice Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), organismos multilaterales, que evalúan las consecuencias de la política pública. (…) Paraguay está en un proceso de recuperación económica, esperemos que no nos falte el proceso de inmunización. Cosa que no creo, pero aprovecho este espacio para invitarles a todos para que continúe", agregó.Resaltó la importancia de la vacunación contra el COVID-19, ya que están aumentando los casos."Hay países que son productores de vacunas que están viviendo una cuarta ola. (…) Estamos llegando a casi 3 millones de vacunados con primera dosis y aquellos que todavía no se vacunaron aprovechen este espacio", expresó.El 28 de octubre Paraguay confirmó 50 casos positivos de COVID-19 y cinco fallecidos en las últimas horas.Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Paraguay reportó 460.944 personas infectadas y 16.243 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud.

