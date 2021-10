https://mundo.sputniknews.com/20211029/el-impuesto-a-los-millonarios-propuesto-por-eeuu-indigna-a-elon-musk-1117670146.html

El impuesto a los millonarios propuesto por EEUU indigna a Elon Musk

El impuesto a los millonarios propuesto por EEUU indigna a Elon Musk

El empresario Elon Musk, el mayor multimillonario según la revista Forbes, ha arremetido contra el conocido como impuesto a los multimillonarios

El fundador de SpaceX dejó clara su opinión al responder a un tuit cuyo autor sugería en una carta instar a los legisladores a no apoyar la propuesta del senador Ron Wyden de gravar las plusvalías no declaradas.El autor de la carta sostiene que, si se empieza a gravar el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios, el Congreso no tardará en pasar a los millonarios, y de ellos a los propietarios de inversiones más modestas.La fortuna del magnate, según Forbes, roza esta semana los 300.000 millones de dólares gracias a la subida de las acciones de Tesla, lo que le convierte en el hombre más rico del mundo.Los demócratas de Joe Biden apoyan una nueva inyección de un billón de dólares en la economía mediante un impuesto especial para los superricos. Ahora mismo, los multimillonarios estadounidenses, que son más de 700, pagan impuestos a un tipo muy inferior al de los estadounidenses de a pie.

