https://mundo.sputniknews.com/20211029/abogados-de-presidente-chileno-acusan-que-juicio-en-el-congreso-es-una-maniobra-electoral-1117699153.html

Abogados de presidente chileno acusan que juicio en el Congreso es una maniobra electoral

Abogados de presidente chileno acusan que juicio en el Congreso es una maniobra electoral

SANTIAGO (Sputnik) — El equipo de defensa jurídica del presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó una presentación en el Congreso entregando una serie de... 29.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-29T20:20+0000

2021-10-29T20:20+0000

2021-10-29T20:20+0000

américa latina

chile

sebastián piñera

juicio

congreso de chile

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106489/07/1064890775_0:117:2688:1629_1920x0_80_0_0_954325cbbc20d628b05f59628e00e0bc.jpg

"Este libelo responde a una maniobra política mañosa que tiene claros fines electorales, con hechos manifiestamente falsos y lleno de meras suposiciones", afirmó el abogado representante de la defensa del mandatario, Jorge Gálvez, durante la presentación en el parlamento.Gálvez, quien fue el encargado de entregar los argumentos ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados, criticó a los parlamentarios de oposición que comenzaron la acusación, asegurando que buscan obtener mejores resultados de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.El abogado entregó un texto de 242 páginas con todos los argumentos de la defensa del presidente, basándose principalmente en que el negocio que llevaron a cabo las empresas del mandatario en las Islas Vírgenes Británicas se hizo bajo la modalidad de un fideicomiso ciego que impedía a Piñera tener conocimiento de sus movimientos comerciales.El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por su sigla en inglés— publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.Los diputados de oposición acusan a Piñera de infringir varios principios de la Constitución como el de probidad, transparencia, garantizar un ambiente libre de contaminación y comprometió el honor de la nación.En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación contra Piñera bajo sospecha de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.

https://mundo.sputniknews.com/20211028/mas-de-la-mitad-de-los-chilenos-a-favor-de-juicio-politico-contra-pinera-por-los-papeles-de-pandora-1117633865.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, sebastián piñera, juicio, congreso de chile, papeles de pandora